Video: Joanna Pawłowska / Stadion Energa Gdańsk

Lis chciał się ogrzać na stadionie Energa Gdańsk

20.01| Kiedy gwar meczu milknie, a z trybun znikają kibice pojawia się on. Lis jest stałym bywalcem stadionu w Gdańsku. Pracownicy nie są pewni, czy to zawsze ten sam, ale co roku widują zwierzę na murawie. Szuka schronienia przed opadami i wiatrem. Tym razem postanowił się ogrzać pod włączonymi lampami.

