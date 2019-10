Dulkiewicz odebrała nagrodę Księżnej Asturii. Król Filip VI: Gdańsk to przykład pokojowego współistnienia





»

Gdańsk został laureatem nagrody Księżnej Asturii w kategorii Zgoda za 2019 rok. Wyróżnienie z rąk króla Hiszpanii odebrała w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Miasto dostało 50 tysięcy euro. W uzasadnieniu swojej decyzji jury stwierdziło m.in., że "przeszłość i teraźniejszość w Gdańsku to wrażliwość na solidarność, obronę wolności oraz praw człowieka, a także ochronę pokoju".

Krzysztof Wielicki z Nagrodą Księżniczki Asturii Polski alpinista... czytaj dalej » Uroczystość odbyła się w piątek wieczorem w Teatrze Campoamor w Oviedo, w regionie Asturii. W wydarzeniu wzięli udział król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja oraz, po raz pierwszy w historii, księżniczki Leonora i Sofia.

Kiedy Aleksandra Dulkiewicz odebrała nagrodę, król Filip VI zwrócił się do mieszkańców Gdańska.

- Gdańsk to dziś tętniące miasto, pełne życia i światła. Przeżyło wiele tragedii, walczyło o demokrację i wolność, poniosło bolesne straty. Zawsze było to miejsce spotkania różnych kultur - powiedział podczas uroczystości.

Treść przemówienia monarchy hiszpańskiego przekazał mediom Daniel Stenzel, rzecznik prasowy prezydent Gdańska.



"Dzisiaj (Gdańsk) jest przykładem solidarności, integracji i pokojowego współistnienia. Być może dlatego, że w najgroźniejszych momentach wzrasta potrzeba bezpieczeństwa, mieszkańcom Gdańska udało się przekształcić wszystkie cierpienia w walkę i odwagę. To cierpienie stało się siłą, odwagą i umiejętnością do pokojowego współistnienia i zgody. Gdańsk jest dzisiaj, jak napisał laureat naszej nagrody Adam Zagajewski, miastem sprawiedliwym, gdzie nie karzą obcych, miastem szybkiej pamięci i powolnego zapominania. Z dumą wręczamy Wam tę nagrodę. Pragniemy, aby wszyscy mieszkańcy Gdańska wiedzieli, że podziwiamy ich energię, postawę obywatelską i jedność" - podkreślił król Filip VI.



Spotkanie z hiszpańską rodziną królewską oraz tegorocznymi laureatami nagrody @fpa. Duże przeżycie i wielki zaszczyt #PremiosPrincesadeAsturias@gdansk#Zgodahttps://t.co/dBBDWYmnbY — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) October 18, 2019

Hiszpański Nobel

Krzysztof Wielicki z Nagrodą Księżnej Asturii. "Nie wiedziałem, że to tak ciepła ceremonia" Himalaista... czytaj dalej » W zgłoszenie kandydatury Miasta Gdańska do nagrody Księżnej Asturii był zaangażowany tuż przed śmiercią prezydent miasta Paweł Adamowicz, pisząc do autorytetów w kraju i w Europie listy o poparcie wniosku. Dlatego na zaproszenie fundacji Księżnej Asturii w piątkowej uroczystości przyznania nagrody wzięła udział także rodzina Pawła Adamowicza.



- To nagroda dla nas wszystkich, gdańszczanek i gdańszczan. Wolność i solidarność to szczególnie bliskie idee każdemu z nas. To w Gdańsku pokazaliśmy światu, że rewolucję można przeprowadzić w sposób pokojowy, na drodze niełatwego, długiego dialogu - mówiła jeszcze w czwartek Dulkiewicz.

W ubiegłych latach laureatami nagrody Księżnej Asturii w kategorii Zgoda (de la Concordia) była m.in. Unia Europejska, fundacja SOS Wioski Dziecięce, miasto Berlin, Instytut Yad Vashem oraz UNICEF.



Nagroda Księżnej Asturii w świecie hiszpańskojęzycznym cieszy się prestiżem porównywalnym do nagrody Nobla.



Przyznawana jest co roku w ośmiu kategoriach. W tym roku wyróżnieni zostali również: w kategorii sztuka - Peter Brook, w kategorii komunikacja i nauki społeczne - Muzeum Prado w Madrycie, w kategorii współpraca międzynarodowa - Salman Khan, w kategorii sport - Lindsey Vonn, w kategorii literatura - Siri Hustvedt, w kategorii nauki społeczne - Alejandro Portes, w kategorii badania naukowe i techniczne - Joanne Chory oraz Sandra Myrna Diaz.



Każdy z laureatów nagrody Księżnej Asturii otrzymuje statuetkę zaprojektowaną przez wybitnego hiszpańskiego rzeźbiarza Joana Miro i nagrodę pieniężną w wysokości 50 tys. euro.



- O tym, na jaki cel zostanie przeznaczona nagroda, zdecydują wszystkie gdańszczanki i gdańszczanie. Zorganizujemy internetowe głosowanie dla mieszkańców, będzie można wybierać z kilku propozycji – stwierdziła prezydent Dulkiewicz.

