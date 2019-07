Sinice w Bałtyku. Czerwone flagi na plażach





Zmora plażowiczów powraca. Na gdańskich plażach Stogi i Sobieszewo i gdyńskich - Gdynia Śródmieście, Redłowo i Orłowo zawisły czerwone flagi, które oznaczają zakaz kąpieli. Wszystko przez sinice, które pojawiły się w wodzie.

Woda w kąpieliskach na Stogach i Sobieszewie w Gdańsku jest niezdatna do kąpieli z powodu sinic - poinformowała na swojej stronie Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku.

- Kolejne badania przeprowadzimy jutro rano. Sugerując się poprzednimi latami, przewidujemy, że sinice mogą przenieść się w stronę Zatoki Gdańskiej i innych gdańskich kąpielisk. Tak wskazują prądy morskie - tłumaczy Augustyniak.

Sinice na trzech gdyńskich plażach



Z kolei Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdyni poinformowała, że powiatowy inspektor sanitarny w Gdyni, w związku ze stwierdzonym zakwitem sinicowym na kąpieliskach Gdynia Śródmieście, Gdynia Redłowo i Gdynia Orłowo "wydał bieżące oceny o nieprzydatności wody do kąpieli oraz decyzje wprowadzające tymczasowy zakaz kąpieli".



Powiatowy inspektor sanitarny nakazał organizatorowi tych kąpielisk – Gdyńskiemu Centrum Sportu podjęcie "niezwłocznych działań zmierzających do ochrony zdrowia ludzkiego polegających na umieszczeniu na tablicy informacyjnej kąpielisk czytelnej informacji o zakazie kąpieli oraz rozpowszechnieniu informacji o wprowadzonym zakazie kąpieli za pomocą środków masowego przekazu".



W zeszłym roku w lipcu z powodu sinic w najgorszym momencie zamkniętych było 50 plaż. Jak komentowali wtedy specjaliści, ostatnie tak silne zakwity zaobserwowali 12 lat temu.

Sinice mogą być niebezpieczne dla człowieka

Wykwitom sinic sprzyja duże nasłonecznienie, wysoka temperatura wody oraz brak silnego wiatru. Wytwarzają one niebezpieczne toksyny, dlatego należy wystrzegać się kąpieli w wodzie, gdzie są obecne. Jeśli jednak się na to zdecydujemy, to musimy liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Jak mówił Tomasz Augustyniak, kiedy napijemy się wody o dużym stężeniu sinic, możemy mieć problemy żołądkowe, takie jak biegunki i wymioty.

- Grożą nam konsekwencje zdrowotne, bo te cyjanobakterie produkują szereg różnych toksyn, szczególnie przy ich rozpadzie. Pod koniec własnego życia mogą wydzielać neurotoksyny, hepatotoksyny i dermatotoksyny, czyli wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, łącznie z porażeniami mięśni przy większej ilości i częstszym dostaniu się ich do organizmu. Hepatotoksyny mogą uszkodzić naszą wątrobę, a dermatotoksyny tylko po samym wejściu do wody mogą spowodować świąd, pokrzywkę i różne wypryski - mówił rok temu w programie "Wstajesz i wiesz" w TVN24 Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny.

