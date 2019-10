Oficer postrzelił dwóch mężczyzn. "Próbowali wejść do jego domu". Dwa śledztwa prokuratury

Dwóch mężczyzn w wieku 21 i 23 lat zostało w nocy z soboty na niedzielę postrzelonych w Gdańsku. Broni użył oficer Wojska Polskiego. Poszkodowani mieli próbować wejść do mieszkania żołnierza. Prokuratura prowadzi teraz dwa postępowania - dotyczą one użycia broni oraz próby włamania. Ranni mężczyźni nadal przebywają w szpitalu.

Strzały padły w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Lendziona w Gdańsku.

Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformowała, że jedno z prowadzonych w tej sprawie śledztw dotyczy oddania strzałów przez oficera Wojska Polskiego, który jednocześnie pełni funkcję prokuratora wojskowego. Prokurator wyjaśniła także, że w ramach tego postępowania wyjaśniana będzie m.in. zasadność użycia broni w tej konkretnej sytuacji oraz prawidłowość jej użycia.



Z kolei drugie postępowanie dotyczy naruszenia miru domowego i podejrzenia usiłowania włamania do mieszkania należącego do oficera.

Oficer pracuje w prokuraturze wojskowej

W niedzielę czynności na miejscu zdarzenia prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. W poniedziałek Wawryniuk poinformowała, że najprawdopodobniej jeszcze dziś gdańska prokuratura okręgowa zwróci się do nadrzędnej jednostki, czyli Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z wnioskiem o wyłączenie jej z prowadzenia postępowań.



Rzecznik wyjaśniła, że wniosek taki zostanie złożony w myśl zasady bezstronności. Jak podkreśliła Wawryniuk, biorący udział w incydencie prokurator wojskowy pracuje w jednostce podległej gdańskiej prokuraturze okręgowej.

- Pracuje on w dziale wojskowym Prokuratury Rejonowej w Gdyni, ale w ramach tej pracy wykonywał również zadania związane z działalnością pionu cywilnego gdyńskiej prokuratury – wyjaśniła.

"Próbowali wejść do mieszkania żołnierza"

Dodała, że stan poszkodowanych jest stabilny, ale nie na tyle, aby przeprowadzić z nimi czynności procesowe.

Broni użył oficer Wojska Polskiego, który pełni funkcję prokuratora wojskowego. Mężczyzna ma pozwolenie na broń.

Według wstępnych ustaleń śledczych, żołnierz oddał strzały, ponieważ 21- i 23-latek próbowali wejść do jego mieszkania. - W ocenie prokuratora było to usiłowanie wdarcia się do budynku. Wnioskował tak na podstawie zachowania osób, które wcześniej wdarły się na teren prywatnej posesji. Właścicielem posesji jest żołnierz - tłumaczy Wawryniuk i dodaje, że śledczy nadal weryfikują tę wersję.

Żołnierz, który oddał strzały, został przebadany alkomatem - wyniki wykazał, że był trzeźwy. Została mu jednak także pobrana krew do badań. Krew pobrano też 21- i 23-latkowi. W poniedziałek rano wyniki nie były jeszcze znane.

O sprawie jako pierwszy poinformował portal trojmiasto.pl.

