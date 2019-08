"Będziemy mieli szansę dać Gabrysi nowe życie". Pieniądze na operację zebrane

Video: tvn24

Gabrysia ma szansę na operację serca. Zebrano wystarczającą...

29.08 | Bez państwa pomocy ten nasz cud, który trwa 15 lat nie miałby szansy na to, aby mógł trwać nadal - powiedziała na antenie TVN24 mama 15-letniej Gabrysi, Zdzisława Dzimira. Dziewczynka choruje na choruje od urodzenia i aby wyzdrowieć musi przejść kosztowną operację w Stanach Zjednoczonych. W czwartek rano w internetowej zbiórce udało się zebrać odpowiednią kwotę. - To, co się dzieje po prostu przeszło nasze najśmielsze oczekiwania - mówiła mama Gabrysi.

»