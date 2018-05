"Do marszałka można się dostać tylko przez okno". Kotara i baner przed gabinetem Kuchcińskiego





»

Sejmowy korytarz prowadzący do gabinetu marszałka Marka Kuchcińskiego został w czwartek zasłonięty kotarą. Przed nią stanął dodatkowo baner. "Biedak się zabarykadował. Wstyd" - komentowała opozycja. Szef Centrum Informacyjnego Sejmu "ograniczony ruch przed gabinetem" tłumaczył "wtargnięciem trojga posłów do sekretariatu marszałka".

Nowe ograniczenia dostępu do sejmowych pomieszczeń pojawiły się w czwartek. Korytarz prowadzący do gabinetu marszałka Marka Kuchcińskiego został szczelnie zasłonięty kotarą. Ustawiono także duży baner z napisem "550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej".

"Jak w stanie wojennym". Coraz trudniej dostać się do Sejmu "Paranoja... czytaj dalej » - Rozumiem panie marszałku, że jest pan absolwentem szkoły ogrodniczej, ale to nie znaczy, że musi pan ogradzać wszystkich i od wszystkich. Jak to wygląda? Postawił pan kotarę z logo 550-lecia parlamentaryzmu i schował się za tą kotarą. Odgrodził się pan od Polaków i od dziennikarzy. To się kupy nie trzyma - komentował na konferencji w Sejmie Jakub Stefaniak, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Do sprawy odniósł się też na Twitterze. "W Sejmie pod kierownictwem PiS słowo ogrodnik nabiera nowego znaczenia. Kuchciński ogrodził się nawet w budynku przy swoim gabineciku. Podobno za kotarą i banerkiem trwa jakieś ważne spotkanie" - napisał.

"Wstyd!"

Także inni posłowie opozycji komentowali na Twitterze.

"Wyrosła ściana w korytarzu marszałkowskim" - skomentował Krzysztof Brejza (PO).

Marek Sowa z Nowoczesnej ironizował, że "do Marszałka można się dostać tylko przez okno". "Do wczoraj wejście blokowała Straż Marszałkowska, a od dziś zamknięty jest cały korytarz. Biedak się zabarykadował w 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Wstyd!" - napisał.



Do Marszałka @MarekKuchcinski można się dostać tylko przez okno. Do wczoraj wejscie blokowała #StrażMarszałkowska, a od dziś zamknięty jest cały korytarz.

Biedak się zabarykadował w 550-lecie Parlamentaryzmu Rzeczypospolitej. Wstyd!@Nowoczesna@KObywatelskaPONpic.twitter.com/XBHFH3gFPY — Marek Sowa (@SowaMarek) 17 maja 2018

Sławomir Nitras (PO) ocenił, że "marszałek Kuchciński musi naprawdę czuć się zagrożony". "Zabarykadować się we własnym gabinecie? Może lepiej od razu w Bieszczady wyjechać? Pan będzie miał spokój i Sejm będzie ponownie normalnie funkcjonował" - napisał.



Marszałek @MarekKuchcinski musi naprawdę czuć się zagrożony. Zabarykadować się we własnym gabinecie? Może lepiej od razu w Bieszczady wyjechać? Pan będzie miał spokój i Sejm będzie ponownie normalnie funkcjonował. #swiatsiesmiejepic.twitter.com/4i3BLoSpnD — Slawomir Nitras (@SlawomirNitras) 17 maja 2018

"Ograniczony ruch przed gabinetem"

Według Andrzeja Grzegrzółki, dyrektora Centrum Informacyjnego Sejmu, ograniczony ruch przed gabinetem" to konsekwencja "wczorajszego wtargnięcia trojga posłów do sekretariatu Marszałka Sejmu".

Paulina Hennig-Kloska i Kamila Gasiuk-Pihowicz z Nowoczesnej razem z Markiem Sową z PO chcieli wejść w środę do gabinetu Kuchcińskiego, aby porozmawiać z nim o decyzji o niewpuszczeniu do parlamentu Janiny Ochojskiej, która chciała spotkać się z protestującymi osobami niepełnosprawnymi i ich opiekunami.

Grzegrzółka zapowiedział, że "sprawa trafi do Komisji Etyki".



Wczorajszego wtargnięcia trojga posłów do sekretariatu Marszałka Sejmu i słów, które tam padły, nie można w żaden sposób usprawiedliwić. Ograniczony ruch przed gabinetem to tylko jedna z konsekwencji. Sprawa trafi też do Komisji Etyki. @hennigkloska@Gasiuk_Pihowicz@SowaMarek — Andrzej Grzegrzółka (@AndrGrzegrzolka) 17 maja 2018