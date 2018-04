Video: RMF FM

Schetyna zapowiada rekonstrukcję gabinetu cieni

07.11 | - Czasami mówię o tym, że bywają także rekonstrukcje gabinetu cieni i oczywiście zrobimy to - powiedział lider PO Grzegorz Schetyna. We wtorek przed spotkaniem partii opozycyjnych doszło do wymiany zdań między posłami PO i Nowoczesnej. "Kasiu, czy to Twoja dojrzałość nie pozwala Ci zachować się z godnością?" - zapytał rzecznik Platformy Jan Grabiec, szefową klubu Nowoczesnej Katarzynę Lubnauer.

