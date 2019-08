Funkcjonariusz odpychał reportera. Rok temu interweniował wobec protestujących w Sejmie

Foto: tvn24 Video: tvn24

Funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej odpychał reportera

1.08 | Reporter "Faktów" TVN próbował zadać pytanie szefowej Kancelarii Sejmu Agnieszce Kaczmarskiej w związku z nieujawnieniem listy sędziów popierających kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądowniczej. Nie udało mu się to, bo został zatrzymany przez funkcjonariusza Straży Marszałkowskiej. Mężczyzna zrobił to, mimo że reporter i osoba, z którą chciał rozmawiać znajdowali się poza terenem Sejmu. Materiał "Szkła Kontaktowego" TVN24.

»