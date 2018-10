Frekwencja w wyborach do południa: 15,62 procent

W wyborach samorządowych w skali całego kraju do godziny 12 zagłosowało 15,62 procent uprawnionych osób - poinformował na konferencji przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, Wojciech Hermeliński. Karty do głosowania odebrało do południa prawie pięć milionów Polaków.

W niedzielę w całej Polsce od godziny 7 rano trwają wybory samorządowe. Głosowanie ma się zakończyć o 21. Cisza wyborcza obowiązuje do zakończenia głosowania.

Frekwencja do południa - 15,62 procent

Wojciech Hermeliński na drugiej już niedzielnej konferencji PKW poinformował, że do godziny 12 w całej Polsce wydano 4 677 037 kart do głosowania, a to stanowiło 15,62 procenta z 29 935 205 osób uprawnionych do głosowania.

Szef PKW zaznaczył jednak, że dane PKW otrzymała od 25 397 z 25 417 obwodowych komisji wyborczych, dane z 20 komisji do centrali nie dotarły.

Dla porównania, w poprzednich wyborach samorządowych w 2014 roku frekwencja do godziny 12 wyniosła 14,59 procent.

Największą frekwencję wśród gmin osiągnęła gmina Nowy Dwór w powiecie sokólskim (Podlaskie) - 34,52 procent.

Frekwencja w poszczególnych województwach (w procentach):

Dolnośląskie - 13,24; Kujawsko-pomorskie - 15,38; Lubelskie - 16,9; Lubuskie - 13,46; Łódzkie - 15,78; Małopolskie - 17,27; Mazowieckie - 16,86; Opolskie - 13,84; Podkarpackie - 17,18; Podlaskie - 18,43; Pomorskie - 15,28; Śląskie - 14,32; Świętokrzyskie - 16; Warmińsko-mazurskie - 16,81; Wielkopolskie - 14,41; Zachodniopomorskie - 14,41.

Frekwencja w wybranych miastach (w procentach):

Białystok - 16,25; Bydgoszcz - 14,97; Gdańsk - 13,08; Gorzów Wlkp. - 12,88; Katowice - 12,93; Kielce - 14,64; Kraków - 14,60; Lublin - 16,21; Łódź - 15,89; Olsztyn - 16,10; Opole - 14,03; Poznań - 13,98; Rzeszów - 15,75; Szczecin 14,61; Toruń - 15,33; Warszawa - 17,01 ; Wrocław - 12,71

Zielona Góra - 16,09.