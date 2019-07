Franky Zapata wylądował na pierwszym miejscu. Najciekawsze wideo tygodnia w tvn24.pl

Pęknięta opona powaliła go na ziemię

Video: Reuters

24.07 | Kierowca ciężarówki zauważył, że w oponę wbiła się niewielka cegła i postanowił ją wyciągnąć. Opona pękła, kiedy mężczyzna próbował podważyć ją łomem. Siła wybuchu powaliła kierowcę na ziemię. Po chwili ratownicy zabrali go na noszach do szpitala. Życiu mężczyzny nic nie zagraża, ale wybuch spowodował wiele złamań i stłuczeń. Policja podjerzewa, że panujące upały przyczyniły się do wybuchu.

