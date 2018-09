Kobieta zadłużona we frankach chce, żeby premier zeznawał przed sądem





Kobieta, która niedawno zarzuciła publicznie Mateuszowi Morawieckiemu kłamstwo, dziś chce, żeby premier zeznawał przed sądem. - Pan Morawiecki jest moralnie odpowiedzialny za śmierć mojego męża i za to, że od dziewięciu lat, jako żona samobójcy, walczę z BZ WBK i spłacam kredyt denominowany we frankach szwajcarskich – mówi Barbara Husiew w "Czarno na Białym".

- Pomoc przede wszystkim powinna pójść dla rodzin, których nie stać na obsługę długu, które wpadły w tarapaty - tak dwa lata temu, jeszcze jako minister finansów, mówił Mateusz Morawiecki.

- Pozorowana troska. Mówić można wiele, ale nie liczą się słowa, tylko czyny - powiedziała Barbara Husiew, zadłużona we frankach szwajcarskich, w rozmowie z reporterem "Czarno na Białym".

- Najbardziej mnie irytuje to, że kłamie, głównie, jeśli chodzi o sprawy kredytów BZ WBK – odpowiedziała zapytana, co najbardziej ją dziś bulwersuje w zachowaniu premiera Morawieckiego.

"Mateusz Morawiecki jest kłamcą"

20 sierpnia pani Barbara wystąpiła na antenie TVP Info w programie "Studio Polska", gdzie powiedziała, że "Mateusz Morawiecki jest kłamcą". - Pan Morawiecki jest moralnie odpowiedzialny za śmierć mojego męża i za to, że od dziewięciu lat, jako żona samobójcy, walczę z BZ WBK i spłacam kredyt denominowany we frankach szwajcarskich – mówiła.

Dziś podtrzymuje te słowa. Nie uważa ich za zbyt ostre. Banki krytykują raport o kredytach frankowych. "Tworzy miraż łatwych rozwiązań" Związek Banków... czytaj dalej »

- Jestem bardzo emocjonalnym człowiekiem i jeśli w coś bardzo wierzę, i jestem przekonana, wiem, że mam rację i mówię prawdę, to tej prawdy i swoich słów zawsze będę broniła. I jeżeli je wypowiadam, to mam świadomość ich ciężaru i powagi – powiedziała TVN24.

Pani Barbara mieszka w Piastowie pod Warszawą. Swój dom nazywa frankowym pałacem – to tam spotkała się z dziennikarzami "Czarno na Białym". W dwupokojowym mieszkaniu z ogródkiem, które za kredyt hipoteczny kupiła z mężem w 2008 roku. Kredyt był we frankach szwajcarskich, które bank przeliczył na złotówki i wypłacił.

Pożyczyła 262 tysiące. Po 10 latach spłacania kredytu musi jeszcze oddać bankowi 397 tysięcy.

Gdy wraz z mężem brali kredyt, mieli środki na tzw. wkład własny. I to nie mały, bo 170 tysięcy złotych. Wtedy, tak przynajmniej twierdzi Barbara Husiew, ubiegali się o kredyt w złotówkach i jak mówi, przedstawiciele banku taki obiecywali.

- Musiałam jeszcze donieść m.in. umowę przedwstępną kupna sprzedaży do placówki – wspominała podczas spotkania z dziennikarzami.

"Wybrani do ogolenia"

Pani Barbara od dawna śledzi wypowiedzi obecnego szefa rządu związane z problemem frankowych kredytów hipotecznych. Tak Mateusz Morawiecki mówił w programie "Jeden na jeden" na antenie TVN24 we wrześniu 2017 roku, gdy przy okazji rozmowy o upadających kasach SKOK postanowił uderzyć w banki: - Banki, zwłaszcza te, które w przeszłości udzielały w latach 2002-2008 kredytów we frankach szwajcarskich tak szczodrze i budowały wielkie portfele w tych kredytach, powinny się uderzyć we własne piersi. Widzą źdźbło w oku swojego brata, a nie widza belki w swoim oku.

NIK ws. frankowiczów: niektóre praktyki banków były nieuczciwe NIK upomina się o... czytaj dalej » - Nie da się tego słuchać – stwierdziła pani Barbara, która kredyt we frankach dostała w 2008 roku w banku, którego prezesem był Mateusz Morawiecki.

Powinien więc - jej zdaniem - bić się we własne, a nie cudze piersi. A najgorsze, jak mówi pani Barbara, że to nie jedyny przykład, gdy obecny premier, jak gdyby zapomniał, że sam kierował bankiem, który też udzielał kredytów we frankach.

- W Davos [podczas szczytu ekonomicznego w styczniu 2018 roku - red.] powiedział, że BZ WBK był jednym z nielicznych banków, który tych kredytów nie udzielał – przypominała kobieta.

Szef rządu potrzebował siedmiu miesięcy, by sprostować tę swoją wypowiedź. Stało się to dopiero po tym, gdy głośno i publicznie o kłamstwo oskarżyła go Barbara Husiew.

W wywiadzie telewizyjnym Morawiecki przyznał, że bank, którym kierował, udzielał kredytów we frankach, ale tylko niewielkich kwot i tylko wybranym klientom.

- Wybranym do ogolenia. Jeśli pan premier miał to na myśli, to tak – dodała z ironią pani Barbara.

Rodzinny dramat

Sprawia wrażenie bardzo pogodnej osoby. Uśmiech znika z jej twarzy, gdy zaczyna opowiadać, jak niedługo po tym, gdy z mężem zaciągnęli kredyt, frank zaczął wędrówkę w górę i rata kredytu skoczyła o kilkaset złotych.

- Kiedy raty zaczęły rosnąć, a saldo nie malało, w zasadzie mijaliśmy się z mężem w domu. Mąż, żeby zarobić na ratę kredytu, pracował 400 godzin miesięcznie – opowiada.

Pojawiły się nieporozumienia, kłótnie i wzajemne obarczanie winą za sytuację, która zaczęła ich przerastać.

- Ja wtedy zarabiałam 1700 złotych, więc ktoś musiał zarobić więcej, żeby na to wszystko starczyło i niestety stało się, jak się stało, mąż nie wytrzymał – wspominała. Popełnił samobójstwo.

- Mężowi tak naprawdę to, co zrobił, wybaczyłam w tym roku. Przez dziewięć lat nie byłam ani razu przy jego grobie. Zawoziłam dziecko, syn chodził i chodzi do dziś. Ja nie miałam odwagi, bo tak bardzo hodowałam w sobie żal za to, co zrobił i za to, co później działo się z moją rodziną – wyjawiła dziennikarzom TVN24. "Biznes dla Ludzi". Co dalej z pomocą dla frankowiczów? Pomoc dla... czytaj dalej »

Syn, dziś 22 latek, został osierocony przez ojca, gdy miał 13 lat. Pani Barbara niedługo po śmierci męża zdecydowała się na kolejny związek, ale ówczesny partner zostawił ją jeszcze w ciąży. Córka ma dzisiaj siedem lat. Brakowało na życie, a raty kredytu trzeba było płacić.

- To był dramat. Wyprzedałam się ze wszystkich wartościowych rzeczy. Wyprzedałam całą biżuterię jaką od męża dostałam, łącznie z obrączką. Szłam do jubilera i sprzedawałam to jako złom – mówiła.

W najtrudniejszych chwilach po śmierci męża Barbarze Husiew towarzyszyła pani Renata, sąsiadka i przyjaciółka.

- Basia była załamana. Ciężko jej było. Bardzo. Nawet ciężko jest mi o tym mówić. Przechodziła swoje. Miała chwile załamania, potem podnosiła się i próbowała – relacjonowała pani Renata.

Pomoc frankowiczom

Trzy lata temu pani Barbara zaangażowała się w działalność stowarzyszenia, które wspomaga tzw. frankowiczów. Dziś jest jego wiceprezesem.

- Jeszcze nie spotkałem się z tym, żeby Basia o kimś powiedziała źle, albo odmówiła pomocy. Potrafi pojechać na drugi koniec Polski, żeby nie stała się krzywda - przekonywał Robert Wajgiel, wiceprezes stowarzyszenia STOP Bankowemu Bezprawiu Bank wyśle frankowiczom aneksy do umów. "Negocjacje trwały cztery miesiące" Po interwencji... czytaj dalej »

Na co dzień pani Barbara pracuje w biurze reklamacji jednej z sieci marketów ze sprzętem elektronicznym. W kwietniu tego roku przestała płacić raty kredytu.

- Zrobiłam to z pełną świadomością. Po pierwsze sytuacja finansowa, w jakiej jestem, zmusiła mnie do tego, a poza tym fakt, że procesuję się z bankiem i uznałam, że dopóki nie będzie prawomocnego wyroku, bank nie dostanie ani grosza więcej – wyjaśniła.

Premier jako świadek?

Na razie odbyły się dwie rozprawy. Barbara Husiew żąda w sądzie m.in. unieważnienia umowy kredytowej, bo twierdzi, że bank wbrew prawu bankowemu nie określił w umowie konkretnej kwoty w polskich złotych, jaką miało dostać małżeństwo Husiew po uruchomieniu kredytu. Bank, z którym sądzi się frankowiczka, nie chce komentować sprawy, powołując się na tajemnicę bankową. Natomiast ona, na jednej z kolejnych rozpraw chciałaby, żeby sąd przesłuchał w charakterze świadka premiera Mateusza Morawieckiego.

- Może też tak symbolicznie, żeby pokazać innym ludziom, że wezwanie prezesa banku na swoją rozprawę jest możliwe. Żeby ludzie się tego nie bali - tłumaczyła kobieta.

Ten były prezes jest dzisiaj premierem.

- No, tak sobie wybrał, albo tak mu wybrano. Ale jest obywatelem Polski i obowiązuje go takie samo prawo jak mnie, pana i każdego z nas – stwierdziła pani Barbara.

