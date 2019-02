Francuzi znaleźli całe mięso z chorych polskich krów. Część sprzedana do restauracji

Video: Fakty TVN

01.02.2019 | "Unikajcie polskiego mięsa". Słowacja i Unia...

Europa pyta o polskie mięso. Wołowina z chorego bydła trafiła z Polski do kilkunastu krajów. Najbardziej niepokoją się Słowacy, bo tam trafiła do szkół. W poniedziałek do Polski przylecą inspektorzy Komisji Europejskiej. Po reportażu "Superwizjera" TVN jest szansa, że już nikt nie zje mięsa z padłych krów.

