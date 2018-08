Harpuny, butelki, wyzwiska. Bitwa rybaków na kanale La Manche

Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Na kanale La Manche doszło do prawdziwej bitwy morskiej między siłami Francji i Wielkiej Brytanii. Francuscy rybacy zaatakowali swoich brytyjskich kolegów w Zatoce Sekwańskiej. Łodzie taranowały się, rybacy obrzucali się kamieniami, racami i butelkami z benzyną. Media publikują dramatyczne nagrania. A to wszystko przez nowe francuskie regulacje. Francuzów na tych wodach obowiązuje zakaz połowów aż do października, Brytyjczycy w tym samym miejscu mogą łowić przez cały rok.

