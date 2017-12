Francuski restaurator Jérôme Brochot zrezygnował z najważniejszego wyróżnienia w gastronomii, czyli z gwiazdki Michelin. Powód? Restauratora nie stać na utrzymanie lokalu w środkowej Francji, gdzie bezrobocie sięga 20 procent. Materiał magazynu "Polska i Świat".

- Sytuacja ekonomiczna, tutaj, w regionie byłych kopalni, jest katastrofalna. To, co robię nie przychodzi mi łatwo. Robię to dlatego, że nie mam innego wyjścia - komentuje rezygnację z gwiazdki Michelin Jérôme Brochot, szef kuchni w restauracji La France w wywiadzie dla "New York Timesa".

"Największe odznaczenie, a zarazem ogromny reżim"

- Gest rezygnacji z gwiazdki jest naprawdę znaczący. W tym wypadku jest to wyraz rozpaczy - mówi Maciej Nowak, krytyk kulinarny. Dodaje, że zachowanie Brochota było "niejako w solidarności ze swoimi klientami, którzy nie mają pieniędzy, żeby korzystać z jego usług".

Zdaniem Michela Morana, francuskiego restauratora i jurora polskiej edycji "Masterchef" i "Masterchef Junior" na antenie TVN, utrzymanie restauracji, która dostała gwiazdki to "ogromne koszta". - Gość wymaga jeszcze całego rytuału wokół tego wszystkiego. Piękna porcelana, piękne sztućce, wystrój czy mnóstwo personelu - wylicza.

- Ta gonitwa za gwiazdą Michelin jest obsesją - stwierdza z kolei Magda Gessler, restauratorka oraz jurorka "Masrterchefa". - Jest to największe odznaczenie, a zarazem ogromny reżim i największa dyscyplina, jaką znam.

- Wyrok śmierci może nie tyle co dla kucharzy, ale dla restauratora - dodaje Moran.

Polskie poziomki

Przewodnik Michelin publikowany jest raz w roku. Wyróżnione restauracje maksymalnie mogą zdobyć trzy gwiazdki. W przewodniku restauracje mogą debiutować, awansować, utrzymać dotychczasową pozycję, stracić gwiazdkę lub mogą całkowicie zostać z niego usunięte.

Gwiazdki Michelin w Polsce przyznawane są wyłącznie w Krakowie i w Warszawie. Magda Gessler chcąc wyróżnić w kraju więcej lokali stworzyła swoje odznaczenia, które nazwała "poziomkami". Idea poziomek jest taka sama jak gwiazdek Michelin.

Gessler dzieli lokale na wybitne, bardzo dobre i dobre, i przyznaje im wyróżnienia.