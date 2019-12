Zderzenie tramwajów na południu Francji. Rannych ponad 50 osób

Cztery miliony kopciuchów mają zniknąć z polskich domów do końca 2029 roku. Zakłada to rządowy program Czyste Powietrze. By jednak tak się stało, potrzebne są zmiany, o co apelują eksperci. To wyzwanie, z którym zmierzy się szef nowego Ministerstwa Klimatu, Michał Kurtyka. - Bardzo bym chciał, żeby ten program był uproszczony - mówi. Materiał z programu "Czarno na Białym" w TVN24. czytaj dalej »