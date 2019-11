Turcja deportuje dżihadystów. Szef ONZ mówi o wspólnej odpowiedzialności

Video: APTN, ENEX

Turcja chce odsyłać byłych dżihadystów do krajów pochodzenia

12.11 | Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan ostrzegł we wtorek, że Turcja może zwolnić wszystkich więźniów dżihadystycznego tzw. Państwa Islamskiego (IS) i wysłać ich do Europy w reakcji na gotowość UE do nałożenia sankcji za tureckie wiercenia wokół Cypru.

