Szef francuskiej dyplomacji o nowelizacji ustawy o IPN: godna potępienia





Foto: EPA/MASSIMO PERCOSSI/PAP | Video: tvn24 Jean-Yves Le Drian dołącza do krytyki m.in. Departamentu Stanu USA

Nowelizacja ustawy o polskim IPN jest "niewłaściwa" i "godna potępienia" - oświadczył minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian w telewizji BFMTV. Dodał, że "nie należy na nowo pisać historii; to nigdy nie jest dobre".

Tillerson: USA rozczarowane podpisaniem przez prezydenta Dudę ustawy Ustawa, która... czytaj dalej » Nowelizacja ustawy o IPN wprowadza karę więzienia lub grzywny za "publiczne i wbrew faktom" przypisywanie polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialności lub współodpowiedzialność za zbrodnie Trzeciej Rzeszy, inne zbrodnie przeciwko ludzkości, pokojowi i zbrodnie wojenne. Karane ma być też "rażące pomniejszanie odpowiedzialności rzeczywistych sprawców tych zbrodni".



Nowelizacja ustawy o IPN wywołała wcześniej sprzeciwy m.in. w Izraelu, USA, Kanadzie i na Ukrainie.



Po decyzji prezydenta izraelskie MSZ oświadczyło, że wciąż liczy na wprowadzenie "zmian i poprawek". Zapewniło też, że "Izrael nadal pozostaje w kontakcie z polskimi władzami". Jak dodało, "Izrael odnotował, iż prezydent Andrzej Duda skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego w celu uzyskania wyjaśnień i poprawek".

Szczerski po oświadczeniu Tillersona: przed nami jeszcze duże wyzwanie Oświadczenie... czytaj dalej » Sekretarz stanu USA Rex Tillerson wyraził we wtorek rozczarowanie podpisaniem przez polskiego prezydenta ustawy o IPN i ocenił jej przepisy jako szkodliwe dla wolności słowa i badań naukowych. Potwierdził, że USA uznają sformułowania takie jak "'polskie obozy śmierci' są bolesne i wprowadzające w błąd". "Takie historyczne niepoprawności dotykają Polskę, naszego mocnego sojusznika, i muszą być zwalczane w sposób, który chroni podstawowe wolności. Uważamy, że otwarta debata, nauka i edukacja to najlepszy sposób przeciwstawiania się wprowadzającemu w błąd językowi" – napisał szef dyplomacji USA.



Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert powiedziała we wtorek, że ten resort dał już wyraz swemu zaniepokojeniu w związku z ustawą o IPN. - Prowadzimy prywatne rozmowy dyplomatyczne - dodała. Przypomniała, że w zeszłym tygodniu Stany Zjednoczone zdecydowanie ostrzegły Polskę, iż kontynuacja prac nad tą ustawą mogłaby zaszkodzić polskim interesom strategicznym.