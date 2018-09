Francja: najważniejsze stworzenie wspólnego mechanizmu w kwestii migracyjnej

Dla Francji w kwestii migracyjnej najważniejsze jest stworzenie skutecznie działającego mechanizmu, który obowiązywać będzie wszystkie kraje UE - podkreślił w poniedziałek Pałac Elizejski, na trzy dni przed nieformalnym szczytem UE w Salzburgu, poświęconym głównie migracji.

Paryż w ramach kontynuacji uzgodnień czerwcowego szczytu UE pragnie dalszych dyskusji w sprawie zmian w konwencji dublińskiej, umowy, według której uchodźcy, chcąc prosić o azyl, muszą to zrobić w pierwszym kraju UE, do którego trafią.

"Dżungla" zniknęła, problemy nie. Imigranci wciąż próbują dostać się na Wyspy Szturm na... czytaj dalej » Paryż kładzie nacisk na konieczną - jak utrzymuje - zasadę solidarności, co oznacza różne sposoby udziału w rozwiązywaniu problemów migracyjnych.

Mechanizm kolektywnego przyjmowania uchodźców

Francuskie władze wymieniają m.in. udział finansowy, choć zastrzegają, że solidarność nie może ograniczać się do wypisywania czeku. Zwracają również uwagę na np. większy udział we Fronteksie, Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Służba ta, licząca obecnie 600 osób, ma zostać powiększona do roku 2020 do 10 tys., na czym zależy Paryżowi.

Jak poinformował dziennikarzy Pałac Elizejski, powinno się znaleźć stały mechanizm kolektywnego przyjmowania uchodźców, taki jak ten, który dzięki współpracy z Berlinem i Madrytem zadziałał ad hoc latem tego roku podczas kryzysu związanego ze statkiem Aquarius.

Skracanie procedur

Biegają ulicami, wskakują na ciężarówki. Próbują wydostać się z Francji Grupy młodych... czytaj dalej » Według Paryża do takiego mechanizmu gotowych jest przystąpić 10 państw UE, a pięć innych jest bliskich porozumienia w tej sprawie. Jest więc niewątpliwa większość, ale mechanizm nie może działać bez udziału Rzymu, a Włochy mają na tę sprawę całkiem inny pogląd niż Węgry – uważa Pałac Elizejski.

Z wypowiedzi przedstawicieli francuskich władz wynika, że najważniejsze jest szybkie rozróżnienie między uchodźcami mogącymi mieć prawo do azylu a imigrantami, którzy tego prawa nie mają i powinni być odesłani do swych krajów.

Dlatego Paryż nalega na dalsze skracanie procedur i na umowy z krajami, dzięki którym to odsyłanie odbywać się może w sposób godny i ludzki. Zwracając uwagę na zgodę co do tego, że imigrację należy ograniczyć u źródła, czyli przed dotarciem migrantów do Europy, Paryż podkreśla konieczność przestrzegania prawa międzynarodowego, gdy chodzi o pasażerów statków.

Walka z treściami terrorystycznymi w internecie

Merkel atakuje AfD: trzeba jasno powiedzieć, podburzają nastroje Kanclerz Niemiec... czytaj dalej » Wśród innych spraw dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego UE Paryż pragnie współpracy sądowej do walki z terroryzmem oraz stworzenia europejskiej prokuratury antyterrorystycznej. Szczególnie pilna wydaje się we Francji walka z treściami terrorystycznymi w internecie. Paryż chciałby zobowiązać się do usuwania takich treści w ciągu godziny.

Na nieformalnym szczycie UE w Salzburgu prezydent Francji Emmanuel Macron poruszy sprawę utworzenia europejskiej obrony cywilnej. Konieczność jej stworzenia pokazało tegoroczne lato, kiedy w Szwecji i Portugalii doszło do tragicznych pożarów lasów.

W Salzburgu oprócz migracji omawiana będzie sprawa Brexitu i możliwe jest spotkanie prezydenta Macrona z premier Wielkiej Brytanii Theresą May. Ale jak podkreśla Pałac Elizejski, jedynym kanałem negocjacyjnym jest wyznaczony do tego zespół Komisji Europejskiej, na którego czele stoi Michel Barnier.