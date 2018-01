W części francuskich zakładów karnych rozpoczęły się w poniedziałek protesty, do których wezwały związki zawodowe strażników więziennych. Protestujący żądają zwiększenia bezpieczeństwa pracy po tym, jak osadzony w jednym z zakładów zamkniętych dżihadysta polskiego pochodzenia zaatakował trzech strażników.

Strajk polega na spowolnieniu pracy - powiedział AFP członek związku zawodowego pracowników wymiaru sprawiedliwości i służb więziennych UFAP-UNSA Justice, Jean-Francois Forget.



Protesty są następstwem ataku, do którego doszło w czwartek w więzieniu w Vendin-le-Vieil w okolicy Lille, na północy Francji.

Trzech strażników zostało ranionych ostrym narzędziem przez islamistę, Niemca polskiego pochodzenia Christiana Ganczarskiego, więzionego za rolę w zamachu na synagogę w Tunezji w 2002 roku, gdzie zginęło 21 osób.

Pierwsze akcje protestacyjne związane z atakiem Ganczarskiego na strażników miały miejsce już w piątek. Związki zawodowe krytykują m.in. niedawną decyzję o złagodzeniu dżihadyście warunków odbywania kary.

Przywódca Osamy Bin Ladena

Islamista polskiego pochodzenia zaatakował strażników. Nie chce ekstradycji do USA Niemiec polskiego... czytaj dalej » W więzieniu w Vendin-le-Vieil, w którym doszło do ataku, strajkuje około setki strażników. W innych placówkach protestujący zbudowali barykady wokół budynków. W Marsylii strażnicy blokują wejście tym, którzy chcą podjąć pracę. Zablokowanych jest też wiele więzień w rejonie Paryża - podają źródła AFP.



Więzienie w Vendin-le-Veil to zakład karny o zaostrzonym rygorze. Ma przyjąć Salaha Abdeslama, jednego z terrorystów, którzy 13 listopada 2015 r. brali udział w zamachach w Paryżu. W atakach tych zginęło 130 osób.



Ganczarski, który przeszedł na islam w latach 80., przez pewien czas przebywał w Afganistanie. Przypuszcza się, że był doradcą przywódcy Al-Kaidy Osamy bin Ladena. Został aresztowany we Francji w 2003 roku. W 2009 roku skazano go na karę więzienia jako jednego z organizatorów terrorystycznego ataku na Dżerbie, w którym zginęło 21 osób.



Gdyby nie atak na strażników, to pobyt Ganczarskiego w więzieniu zakończyłby się w lutym. USA domagały się jego ekstradycji, jako współpracownika bin Ladena.