Czterej sojusznicy Wielkiej Brytanii "wściekli" na Rosję. Pewni działań GRU

Video: Fakty TVN

Londyn: Rosjanie odpowiedzialni za otrucie Skripala...

Brytyjczycy mówią, że wiedzą, kto otruł Siergieja Skripala i jego córkę. Mają to być dwaj agenci rosyjskich służb. Ogłosiła to brytyjska premier, a policja i prokuratura na Wyspach pokazują dowody, które mają wystarczyć do postawienia Rosjanom zarzutów.

