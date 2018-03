Nicolas Sarkozy zatrzymany





Były prezydent Francji Nicolas Sarkozy został we wtorek zatrzymany i jest przesłuchiwany przez policję śledczą w Nanterre w związku z podejrzeniem o nielegalne finansowanie kampanii prezydenckiej w 2007 roku - poinformowały dziennik "Le Monde" i portal Mediapart.

"Le Monde" precyzuje, że "to pierwszy raz, kiedy Nicolas Sarkozy jest przesłuchiwany w tej sprawie od kwietnia 2013 roku", czyli chwili otwarcia śledztwa w tej sprawie. Według gazety zatrzymanie może potrwać do 48 godzin.

Libijskie pieniądze a kampania

Francuskie śledztwo dotyczy oskarżeń, jakoby zakończona sukcesem kampania prezydencka Nicolasa Sarkozy’ego w 2007 roku otrzymała nielegalne fundusze od ówczesnego przywódcy Libii Muammara Kaddafiego.

Według informacji agencji Reutera, oprócz byłego prezydenta przesłuchiwany przez policję w tej sprawie jest również były minister i bliski współpracownik Sarkozy’ego, Brice Hortefeux.

Agencji nie udało się skontaktować z adwokatem byłego prezydenta. Nicolas Sarkozy, który urzędował w Pałacu Elizejskim w latach 2007-2012, konsekwentnie zaprzeczał, jakoby otrzymał na rzecz swojej kampanii nielegalne środki. Kierowane pod swoim adresem oskarżenia określał jako "groteskowe".

"Afera Sarkozy-Kaddafi"

Jak relacjonowała korespondentka TVN24 z Paryża Anna Kowalska, sprawa nielegalnego finansowania kampanii w 2007 roku nazywana jest we Francji "aferą Sarkozy-Kaddafi". Przypomniała, że mające świadczyć o nieprawidłowościach dokumenty przedstawiła jeszcze w 2012 roku jedna z francuskich gazet - Mediapart.

- Przedstawiła dwa dokumenty, które świadczą o tym, że reżim (libijski) przelał aż 50 milionów euro właśnie na cele tej kampanii - powiedziała. - Nicolas Sarkozy miał oficjalnie wydać na tę kampanię 20 milionów euro i nie przedstawił wystarczających dowodów, by sprzeciwić się dokumentom przedstawionym przez Mediapart - zaznaczyła.



Korespondentka podkreśliła, że nie wiadomo, jakie dowody przeciwko byłemu prezydentowi ma francuska prokuratura. Od pewnego czasu informowano jednak o istnieniu świadków składających obciążające go zeznania.

- Są świadkowie mówiący, że na przykład w latach 2006-2007 przewozili pięć milionów euro w gotówce między Libią i Francją - poinformowała. - Możemy się spodziewać, że to jeszcze nie koniec jednej z wielu afer z udziałem Nicolasa Sarkozy'ego - dodała Anna Kowalska.

