Napastnik wziął zakładniczki w sklepie pod Tuluzą

- Klub nigdy nie zapomni, co dla niego zrobiłem, ale ja też nie zapomnę tego, co on zrobił dla mnie - zapewniał na wtorkowej konferencji Franck Ribery, który po dwunastu latach żegna się z Bayernem. Francuz zapewnił, że wciąż zamierza grać i do Monachium na pewno wróci, ale już w innej roli. zobacz więcej »