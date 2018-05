Francuskie media o projekcie unijnego budżetu: może uderzyć Polskę po kieszeni

Video: TVN24 BiS

Juncker: powiązania budżetu z poszanowaniem zasad państwa prawa

2.05 | Szef KE Jean-Claude Juncker przedstawił propozycje KE do budżetu. - Trzeba wzmocnić powiązania pomiędzy budżetem a szanowaniem państwa prawa. Poszanowanie państwa prawa to kluczowy warunek, żeby mieć dobre zarządzanie finansami. Dlatego proponujemy nowy mechanizm, który umożliwi ochronę budżetu, co będzie połączone z ryzykiem wyłaniającym się z nieprzestrzegania zasad państwa prawa - mówił. Jak dodał "tu się nie odnosimy do żadnych konkretnych krajów członkowskich"

