Krok od postawienia Sarkozy'ego przed sądem

Video: Anna Czerwińska / Fakty TVN

02.07.2014 | Sarkozy usłyszał zarzut korupcji. Grozi mu 10...

Byłemu prezydentowi Francji po kilkunastu godzinach prokuratorskich przesłuchań postawiono zarzut korupcji. To pierwszy taki przypadek w historii V Republiki Francuskiej. W nocy Nicolas Sarkozy wrócił do domu, ale sprawa się nie kończy, bo prokuratura energicznie rusza ze śledztwem. Czy to koniec kariery, która znowu właśnie nabierała tempa?

»