Foto: Reuters Video: Reuters

Koń wpadł do baru. Goście uciekali w popłochu

01.10 | Młody koń wyścigowy uciekł ze stajni niedaleko Paryża. Ponoć nie była to jego pierwsza wycieczka, lecz ta zakończyła się w barze. Goście uciekali w popłochu przed rozpędzonym zwierzęciem, które wpadło do środka i wierzgając nogami, rozrzucało krzesła i stoliki. Nikt nie został ranny. Właścicielka baru Stephane Jasmin powiedziała, że pięć minut wcześniej dużo ludzi opuściło kawiarnię, by zdążyć na poranny pociąg. W chwili, w której koń wbiegł do lokalu przebywało tylko siedmiu klientów.

