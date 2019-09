Eksplozje i pożar fabryki chemikaliów we Francji. "Le Parisien": mieszkańcy uciekają samochodami

W czwartek nad ranem doszło do ogromnego pożaru w zakładach chemicznych Lubrizol w Rouen na północy Francji. Jak poinformowały lokalne władze, słychać było także eksplozje. Nie ma doniesień o poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia.

Jak podaje dziennik "Le Parisien", pożar wybuchł około godziny 2:45 w nocy w zakładzie chemicznym Lubrizol. Fabryka specjalizuje się w produkcji smarów.

Najpierw było słychać eksplozje, a następnie nad zakładem pojawiła się olbrzymia chmura czarnego dymu widoczna z odległości kilku kilometrów, i płomienie. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia i nagrania ukazujące ogromny pożar.



Les explosions se succèdent. Des débris enflammés s’envolent. il en retombe jusqu’au milieu du Pont Flaubert où je me trouve. #lubrizol#rouenpic.twitter.com/vAwtxxnApm — Sébastien Bailly (@sbailly) September 26, 2019

O godz. 6.30 pożaru wciąż nie ugaszono. Na miejscu jest prawie 200 strażaków, którzy walczą z płomieniami. - Czekamy na narodowe posiłki - poinformował szef straży pożarnej przed godz. 9., cytowany przez "Le Parisien".

Zakład odgrodzono kordonem bezpieczeństwa. Władze zaapelowały do mieszkańców okolicznych gmin o pozostanie w domach.

Jak podaje francuski dziennik, w okolicy zamknięto żłobki, szkoły podstawowe i średnie oraz domy opieki. Dotyczy to 13 gmin: Rouen, Bois-Guillaume, Mont Saint-Aignan, Isneauville, Quincampoix, Saint-Georges-sur-Fontaine, Saint-Andre-sur-Cailly, Saint-Pierre Street, Saint-Germain-sous-Cailly, Cailly, Bosc-Guerard-Saint-Adrien, Canteleu i Bihorel.

Wszczęto śledztwo, które ma wyjaśnić przyczynę pożaru - poinformował minister spraw wewnętrznych Christophe Castanera.

Mieszkańcy w panice

Lokalne władze zapewniają, że opary wydobywające się z płonącej fabryki nie są toksyczne. W mediach społecznościowych mieszkańcy publikują jednak niepokojące zdjęcia, ukazujące samochody pokryte czarnym osadem. Obecny na miejscu korespondent AFP relacjonował, że w powietrzu unosi się gryzący zapach.

Jak podaje "Le Parisien", powołując się na świadków, w płonącym zakładzie dochodzi do regularnych wybuchów. Dziennik dodaje, że mieszkańcy wpadli w panikę. Niektórzy opuszczają swoje domy i odjeżdżają samochodami, by uciec od ognia i chmury zostawiającej coś, co wygląda jak ślady oleju.



Banlieue de #rouen , non ce n'est pas toxique #seveso#lubrizolpic.twitter.com/bOMbAEFLU3 — Ray Cooker (@raycooker) September 26, 2019