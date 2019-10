Próbował podpalić meczet, postrzelił dwie osoby. 84-latek zatrzymany

Video: Joanna Stempień / Fakty o Świecie TVN24 BiS

W święto Jom Kipur przed synagogą zginęły dwie osoby

Dwie osoby zabite w Niemczech. Do ataku doszło w święto Jom Kipur, a więc najważniejsze święto żydowskiego kalendarza. Wiele wskazuje, że była to napaść o podłożu antysemickim. Lokalny lider społeczności żydowskiej mówi, że uzbrojony człowiek chciał dostać się do synagogi, gdy było w niej ponad 70 osób. Nie udało mu się wejść, a obecni tam zdołali się zabarykadować. Jak poinformowały niemieckie media - napastnikiem był niemiecki neonazista. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

