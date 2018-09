Papież wzywa biskupów z całego świata. Tematem pedofilia w Kościele

Papież Franciszek zwołał na luty 2019 roku szczyt z udziałem przewodniczących episkopatów z całego świata na temat pedofilii - poinformował Watykan.

Papież spotka się z kierownictwem amerykańskiego episkopatu Papież Franciszek... czytaj dalej » Spotkanie to odbędzie się w dniach 21-24 lutego - podano po rozmowach papieża z Radą Kardynałów.

W ostatnich latach, a szczególnie w ostatnich miesiącach, na jaw wyszło wiele przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez księży. Media i ofiary przemocy upubliczniły też przypadki tuszowania przestępstw przez hierarchów kościelnych.

Wśród ujawnionych przypadków było m.in. oskarżenie o wykorzystywanie seksualne wystosowane wobec byłego metropolity Waszyngtonu kardynała Theodora Edgara McCarricka. Zrzekł się on godności kardynalskiej, a papież Franciszek, który przyjął tę rezygnację, nakazał mu życie w modlitwie i pokucie. Wśród hierarchii rozpoczęła się dyskusja o tym, od jak dawna wiedziano o czynach byłego kardynała.

Następnie ogłoszony został raport na temat skandalu w Kościele w stanie Pensylwania, gdzie ofiarami wykorzystywania padło około tysiąca osób. Wywiesić listę oprawców. Kościół jest to winny ofiarom Kościół jest... czytaj dalej »

CZYTAJ WIĘCEJ O RAPORCIE

Wysłuchanie ofiar pedofilii musi być priorytetem, by udowodnić, jak ważne jest dla Kościoła udzielenie szybkich i właściwych odpowiedzi na każdy taki przypadek - oświadczył w poniedziałek przewodniczący Papieskiej Rady ds. Ochrony Nieletnich, kardynał Sean Patrick O’Malley.

Arcybiskup Bostonu w rozmowie z oficjalnym portalem Vatican News po zakończonym w niedzielę posiedzeniu komisji powołanej przez Franciszka zwrócił uwagę na to, że to przywódcy Kościoła muszą wysłuchać ofiar wykorzystywania. - Jeśli Kościół okaże się niezdolny do tego, by zareagować całym sercem i uczynić z tego priorytet, ucierpi nad tym cała nasza działalność ewangelizacyjna, dzieła miłosierdzia i praca edukacyjna - ostrzegł kardynał O’Malley.



- To jest priorytet, na którym musimy się skoncentrować - dodał.