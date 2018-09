Papież o seksie: to dar Boży, a nie tabu

- To żadne tabu, to dar od Boga, to dar, jaki daje nam Pan. Ma dwa cele: kochać się i powoływać życie - mówił papież o seksie podczas spotkania z młodzieżą z Francji. Franciszek podkreślił, że "seks to dar Boży".

"Czuwajcie, aby religijność nie była instrumentem mafii" - Proszę, byście... czytaj dalej » Watykan ogłosił we wtorek zapis wypowiedzi Franciszka z poniedziałkowej, spontanicznej rozmowy z młodzieżą z diecezji Grenoble-Vienne.



Papież podkreślił, że "prawdziwa miłość jest namiętna; miłość między mężczyzną a kobietą, gdy jest namiętna, prowadzi do tego, że daje życie na zawsze; ciałem i duszą". - Jedno ciało; to jest wielkość seksualności - dodał Franciszek. Następnie stwierdził: - Tak należy mówić o seksualności. I tak należy przeżywać seksualność, w tym wymiarze; miłości między mężczyzną a kobietą na całe życie.

- To prawda, że nasze słabości, nasze duchowe upadki prowadzą nas do korzystania z seksualności poza tą tak piękną drogą miłości między mężczyzną a kobietą. Ale to są upadki, jak wszystkie grzechy, takie jak kłamstwo, gniew, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu - wyjaśniał papież.



Zauważył następnie, że bywa "seksualność urzeczowiona, oderwana od miłości i używana dla rozrywki". Franciszek mówił również, że istnieje "przemysł seksualności oderwanej od miłości". - Tyle pieniędzy zarabia się na przemyśle pornograficznym - dodał Franciszek i ocenił, że "to degeneracja w porównaniu z poziomem, na jakim Bóg umieścił" seksualność.

"Seksualność jest wspaniała", "strzeżcie dobrze waszą tożsamość seksualną i przygotujcie ją na miłość, by umieścić ją w tej miłości, która będzie towarzyszyć wam przez całe życie" - zachęcał papież młodzież.



Opowiedział, że na placu świętego Piotra rozmawiał kiedyś z małżeństwem, świętującym jubileusz 60-lecia ich ślubu. Jak dodał, sędziwi małżonkowie zapewnili go: - Jesteśmy zakochani.



Franciszek przywołał też słowa starszego mężczyzny, który mówił mu o swoim małżeństwie: - Bardzo się kochamy i czasem się obejmujemy; nie możemy uprawiać miłości w naszym wieku, ale się obejmujemy, całujemy.



- To jest prawdziwa seksualność; nigdy nie można odrywać jej od piękna miłości - wskazał papież.