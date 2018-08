Dziennikarka Fox News: Trump rozważa ułaskawienie Manaforta

"Kobieta w niebieskiej sukience". Sprint przed siedzibą sądu Media... czytaj dalej » W rozmowie z dziennikarką Fox News Ainsley Earhardt w środę rano Trump powiedział, że ma "ogromny szacunek" dla Paula Manaforta za to, "co zrobił, przez co przeszedł".



- Przez lata pracował dla Ronalda Reagana, pracował dla Boba Dole’a, jego firma pracowała dla (senatora Johna) McCaina - wyliczał prezydent. - Pracował dla wielu, wielu ludzi, przez wiele, wiele lat - dodał.



W czwartek ława przysięgłych uznała Manaforta winnym ośmiu spośród 18 stawianych mu zarzutów, dotyczących defraudacji, prania pieniędzy, oszustw finansowych i ukrywania dochodów.



W wywiadzie dla Fox News Trump określił działania Manaforta jako coś, co "każdy księgowy, każdy lobbysta w Waszyngtonie prawdopodobnie robi".

- Myślę, że jest mu szkoda Manaforta, byli przyjaciółmi - opowiadała jeszcze przed emisją wywiadu na antenie Fox News Earhardt. Poinformowała również, że Donald Trump przyznał, że "rozważyłby" ułaskawienie skazanego.

Trump w środę nazwał Manaforta "odważnym mężczyzną" i przyznał, że szkoda mu go i jego rodziny.

"Jest mi bardzo szkoda Paula Manaforta i jego wspaniałej rodziny. 'Sprawiedliwość' wzięła sprawę podatkową sprzed 12 lat, między innymi, poddała go olbrzymiej presji, a on w przeciwieństwie do Michaela Cohena (byłego adwokata Trumpa - red.) 'nie pękł' i nie wymyślił historyjki w zamian za 'układ' (z wymiarem sprawiedliwości - red.). Szacunek dla tego odważnego mężczyzny!", napisał Trump.

I feel very badly for Paul Manafort and his wonderful family. “Justice” took a 12 year old tax case, among other things, applied tremendous pressure on him and, unlike Michael Cohen, he refused to “break” - make up stories in order to get a “deal.” Such respect for a brave man!