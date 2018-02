Przed wrocławskim sądem ruszył proces dwóch studentów. Jeden z nich jest oskarżony o zabójstwo fotoreportera. Drugi o nieudzielenie pomocy rannemu mężczyźnie.

Do tragedii doszło w maju 2017 roku na wrocławskich Wojszycach. Dwóch kolegów, Piotr R. i Michał G., najpierw spotkało się na uczelni. Później poszli do mieszkania R. Po drodze kupili piwo. Alkohol, przy akompaniamencie głośnej muzyki, pili w mieszkaniu.

Chciał zwrócić uwagę, zginął od ciosu nożem

Jeden śmiertelny cios, dwaj studenci w areszcie. "Zamiast wezwać karetkę, poszli po piwo" Doszło do sporu... czytaj dalej » Hałas przeszkadzał sąsiadom. Jeden z nich, 53-letni fotoreporter, postanowił zareagować. Wyszedł z bloku. Na domofonie wybrał numer mieszkania w którym trwała impreza. Studenci nie ściszyli muzyki, zamiast tego wyszli z budynku. To wtedy między mężczyznami doszło do wymiany zdań.

- Co mąż mówił, nie wiem. Później usłyszałam krzyk, mąż upadł, a później czuł się coraz gorzej - mówiła żona fotoreportera.

Jak dowodzą śledczy, R. wyciągnął z kieszeni dwa noże. Jedno ostrze miał skierować w stronę serca 53-latka, drugie w okolice głowy. Później miał zadać cios. - Ten w okolice serca spowodował zgon pokrzywdzonego po około 30 minutach - informowała Małgorzata Klaus z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Do zabójstwa się nie przyznał

Co zrobili studenci? R. miał wyjąć nóż z rany i schować go do kieszeni. Potem, razem z G., poszli do sklepu, gdzie kupili piwo. Następnie z bliskiej odległości obserwowali, co dzieje się na miejscu zdarzenia.

Student, który oskarżony jest o zabójstwo, po zatrzymaniu przez policjantów miał w organizmie 0,3 promila alkoholu.

W trakcie śledztwa G. przyznał się do tego, że nie udzielił pomocy fotoreporterowi. R. do zabójstwa się nie przyznał. Twierdzi, że jego ofiara sama nadziała się na wyciągnięty nóż. Biegli wykluczyli taką możliwość. Z ich analizy wynika, że cios nie był przypadkowy.

Za zabójstwo grozi R. dożywocie. Jego koledze, za nieudzielenie pomocy, do trzech lat pozbawienia wolności.

