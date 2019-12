Strzelanina w bazie lotnictwa morskiego na Florydzie. Są ofiary śmiertelne i ranni

W bazie powietrznej amerykańskiej marynarki wojennej na Florydzie w piątek padły strzały. Policja podała, że ma do czynienia z "aktywnym strzelcem". Kilka minut potem biuro miejscowego szeryfa poinformowało, że napastnik nie żyje. Oprócz sprawcy zginęły jeszcze dwie osoby, a 11 zostało rannych.

- Mamy aktywnego strzelca w bazie lotnictwa marynarki wojennej w Pensacola - poinformowała rzeczniczka szeryfa hrabstwa Escambia tuż przed godziną 9 rano czasu lokalnego (15 w Polsce). Informacje o strzelaninie potwierdziło na oficjalnym profilu na Twitterze dowództwo marynarki wojennej.

Na stronie bazy Pensacola na Facebooku poinformowano, że wejście do bazy zostało "zabezpieczone".





"Potwierdzono śmierć napastnika"

CNN próbowała skontaktować się telefonicznie z bazą w Pensacola. - W tej chwili mamy tutaj aktywnego strzelca - poinformowano po drugiej stronie słuchawki, po czym połączenie zostało zerwane - relacjonowała stacja.

Kilka minut później biuro miejscowego szeryfa przekazało, że "potwierdzono śmierć napastnika". Nie podano jednak więcej szczegółów.

Dowództwo marynarki wojennej poinformowało natomiast, że w strzelaninie zginęła jeszcze jedna osoba. "Nieznana liczba rannych została przewieziona do lokalnych szpitali" - napisano na oficjalnym Twiterze US Navy. Później podano, że potwierdzono kolejną ofiarę śmiertelną.



#UPDATE: Active shooter is deceased.



One additional fatality has been confirmed. Unknown number of injured people being transferred to local hospitals. — U.S. Navy (@USNavy) December 6, 2019

Biały Dom przekazał, że prezydent Donald Trump został poinformowany o zdarzeniu i monitoruje sytuację.

Strzelaniny w bazach wojskowych

To kolejna strzelanina w amerykańskiej bazie wojskowej w tym tygodniu. W środę w Pearl Harbor na Hawajach żołnierz marynarki wojennej zastrzelił dwie osoby, po czym odebrał sobie życie.



Baza w Pescacola, która leży w pobliży granicy ze stanem Alabama jest głównym ośrodkiem szkolenia marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych. Stacjonuje tam zespół akrobacyjny US Navy zwany Blue Angels. W bazie pracuje ponad 16 tysięcy wojskowych i 7400 pracowników cywilnych.

