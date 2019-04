Zajączek wielkanocny wziął sprawy w swoje łapki. Ciosy sypały się raz po raz

Jak mówił, próbował tylko rozdzielić szarpiących się na ulicy przechodniów. Ale bójka z udziałem mężczyzny przebranego za zająca była tak intensywna, że konieczna była interwencja policji.

- Ten facet to chyba bezdomny. Opluł tę kobietę, więc zaczęła się bronić. Uderzyła go, a on jej oddał. Podbiegłem do nich, żeby przerwać bójkę. No, ale po chwili ten mężczyzna przygniótł kobietę do ziemi i zaczął ją okładać. Wtedy musiałem zastosować inne metody, żeby ich rozdzielić. Poskutkowały - opowiadał po wszystkim dziennikarzom przebrany za zająca wielkanocnego mieszkaniec Orlando na Florydzie.

- Rozdzielałem ich, a policjant powiedział do mnie: słuchaj, jak zrobisz to jeszcze raz, zabiorę do aresztu ciebie i ten cholerny strój zająca. - dodał.

Sprawa zakończyła się jedynie upomnieniami.