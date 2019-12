Koniec szczytu klimatycznego. "Atmosfera braku zaufania" i ogromny "rozdźwięk"

Video: Twitter/gretathunberg

Greta Thunberg dopłynęła katamaranem na szczyt klimatyczny

03.12 | Katamaran z nastoletnią ekolożką Gretą Thunberg zawinął we wtorek do portu w Lizbonie po rejsie z Nowego Jorku - poinformowała telewizja Reutera. Szwedka wybiera się na szczyt klimatyczny COP25 w Madrycie, który rozpoczął się w poniedziałek i potrwa do 13 grudnia.

