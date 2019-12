Nowa premier stawia na kobiety. "Nowoczesne i progresywne państwo"

34-letnia Sanna Marin w środę została zaprzysiężona na urząd premiera, stając się najmłodszym szefem rządu w historii Finlandii. Jest także trzecią kobietą-premierem w dziejach tego kraju. Kobiety kierują także wszystkimi pięcioma partiami, które wchodzą w skład koalicji rządzącej. Były fiński premier Alexander Stubb stwierdził, iż zdominowany przez kobiety rząd "pokazuje, że Finlandia jest nowoczesnym i progresywnym państwem".

W nowym rządzie Finlandii kobiety odgrywają szczególną rolę. I nie chodzi wyłącznie o nową premier. Kobiety pokierują aż dwunastoma spośród 19 resortów, w tym tak kluczowymi, jak ministerstwo finansów, spraw wewnętrznych czy edukacji.

Kobiety stoją także na czele wszystkich pięciu partii, wchodzących w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją Socjaldemokratyczna Partia Finlandii (SDP), partia Centrum Finlandii (KESK), Zielona Unia (VIHR), Związek Lewicowy (VAS) oraz Szwedzka Partia Ludowa w Finlandii (RKP). Łącznie dysponują 117 mandatami w 200-osobowym jednoizbowym parlamencie.

Będzie to także stosunkowo "młody" gabinet. Trzy spośród pięciu liderek ugrupowań koalicyjnych mają niewiele ponad 30 lat.

"Nowoczesne i progresywne państwo"

"Moje ugrupowanie nie wchodzi w skład rządu, ale bardzo się cieszę, że liderkami wszystkich pięciu partii koalicji rządowej są kobiety" - napisał polityk na Twitterze.



My party is not in government, but I rejoice that the leaders of the five parties in government are female. Shows that #Finland is a modern and progressive country. The majority of my government was also female. One day gender will not matter in government. Meanwhile pioneers. pic.twitter.com/dW8OMEOiqb — Alexander Stubb (@alexstubb) December 9, 2019

Pozytywne komentarze pod adresem nowego fińskiego rządu płynął także z zagranicy. "Tak trzymaj, Finlandio!" - napisała po fińsku na Twitterze była pierwsza dama i sekretarz stanu USA Hillary Clinton.



When she was sworn in as Finland's new prime minister yesterday, @marinsanna became the world's youngest prime minister—and the head of a coalition government led entirely by women. Hyvä Suomi! pic.twitter.com/HOwdy5rogV — Hillary Clinton (@HillaryClinton) December 11, 2019

Jak zauważa agencja Reutera, Stany Zjednoczone znajdują się wśród 80 państw, które nigdy w swojej historii nie były rządzone przez kobietę. Na liście znajdują się także między innymi Rosja, Japonia, Hiszpania, Włochy oraz Arabia Saudyjska.

Jednak, jak zauważa Reuters, rola kobiet w polityce rośnie - nie tylko w Finlandii. Agencja przywołuje dane amerykańskiej organizacji pozarządowej National Democratic Institute, według której reprezentacja kobiet w parlamentach narodowych na całym świecie wzrosła w ostatniej dekadzie z 17,8 procent w 2008 roku do ponad 24 procent w roku 2018.

W polskim Sejmie oraz Senacie kobiety nadal stanowią zdecydowaną mniejszość.

"Finlandia nie stanie się idealna, ale może stać się lepsza"

Sanna Marin najmłodszym szefem rządu w Finlandii. Prezydent wręczył jej nominację Prezydent... czytaj dalej » Sanna Marin zastąpiła na stanowisku premiera 57-letniego Anttiego Rinnego, lidera Socjaldemokratycznej Partii Finlandiii, który na początku grudnia podał się do dymisji.

W głosowaniu w 200-osobowym parlamencie 99 posłów było za kandydaturą Sanny Marin, a 70 przeciw. Następnie nominację na funkcję premiera wręczył jej prezydent Sauli Niinisto.

Po uzyskaniu nominacji 34-letnia Marin została najmłodszym premierem w historii Finlandii i jednocześnie najmłodszym na świecie urzędującym obecnie szefem rządu.

"W ciągu czterech lat Finlandia nie stanie się idealna, ale może stać się lepsza. Chcę zbudować społeczeństwo, w którym każde dziecko może stać się, kim chce, gdy dorośnie, w którym każdy człowiek może żyć i zestarzeć się z godnością" - napisała Marin na Twitterze.

