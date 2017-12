21 grudnia pracownicy londyńskiego baru The Alexandra, mieszczącego się w dzielnicy Wimbledon, odnaleźli kopertę z tygodniową wypłatą, na której widniał napis "Mariusz".

Mick Dore, menadżer baru postanowił "za wszelką cenę" odnaleźć właściciela. Udostępnił w tym celu zdjęcie koperty na Twitterze z podpisem: "Mariusz, w czwartek wieczorem znaleźliśmy twoją wypłatę w naszym barze. Nie zgubiłeś jej, mamy ją! Jeśli ktoś zna - prawdopodobnie Polaka - o imieniu Mariusz w pobliżu Wimbledonu, dajcie mu znać. To może być on. Udostępnijcie, jeśli znacie jakiegoś Mariusza".



Mariusz, we found your pay packet in the Alex on Thursday night (21st December). It\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'s stuffed full of cash, you haven\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'t lost it, we\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\'ve got it! If anybody knows probably a Polish man called Mariusz, near Wimbledon, it could be him. Please tell him! RT in Polish if you know any. pic.twitter.com/i3sjOOyJ6t

— The Alexandra (@TheAlexSW19) 26 grudnia 2017