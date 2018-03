"Financial Times" ostrzega przed "obniżeniem progu wojny atomowej"





Atomowa poza prezydenta Rosji Władimira Putina to niebezpieczna eskalacja zarówno jeśli chodzi o retorykę, jak i strategię wojskową - ostrzegł w poniedziałek dziennik "Financial Times". Brytyjska gazeta podkreśliła, że dodatkowo zwrot w amerykańskiej strategii nuklearnej "grozi obniżeniem progu wojny atomowej".

W komentarzu redakcyjnym dziennik ocenia, że czwartkowa prezentacja, która towarzyszyła orędziu Putina do obu izb rosyjskiego parlamentu zawierała "spory element pozerstwa". Widać na niej było między innymi makietę pocisku lecącego w kierunku Florydy.



Rosja wskrzesza radioaktywny koszmar z zimnej wojny. Pokaz siły czy słabości? Wśród nowych... czytaj dalej » Nie wiadomo ,czy broń, na temat której Putin się wypowiadał, w tym "niewidoczna" rakieta naddźwiękowa, podwodny dron i pocisk samosterujący z napędem atomowym naprawdę istnieją, ani czy działają.

"Wielka rywalizacja mocarstwa, zamiast walki z terroryzmem"

"Nawet jeśli tak jest, to fakt ten raczej nie zmieniłby równowagi sił. To niebezpieczna eskalacja zarówno jeśli chodzi o retorykę, jak i o strategię wojskową" - uważa "FT".



Gazeta pisze, że adresatami przemówienia Putina byli Rosjanie i przypomina, iż orędzie wygłoszono przed wyborami, które mają pokazać, że jego rządy twardej ręki wciąż są popularne. W swym orędziu Putin ostrzegł też Zachód, że "Rosja znów jest światowym mocarstwem i jest zdeterminowana, by dotrzymać tempa USA w wysiłkach mających na celu rozszerzenie i zmodernizowanie zdolności nuklearnych".



Z perspektywy Moskwy jest to odpowiedź na zachodnią prowokację. "Putin nigdy nie wybaczył NATO wtargnięcia w rosyjską strefę wpływów" - dodaje "FT".

Gazeta tłumaczy, że złość rosyjskiego przywódcy nadal budzi decyzja byłego już prezydenta USA George'a W. Busha o wystąpieniu Stanów Zjednoczonych z traktatu o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej ABM z 1972 roku. Pozwoliło to USA na rozwijanie lądowego systemu obrony przeciwrakietowej, który Moskwa postrzega jako bezpośrednie zagrożenie.



NATO odpowiada na orędzie Putina: oświadczenia nie do przyjęcia Ostrzeżenia... czytaj dalej » Według "FT" amerykańska administracja ostatnio wyraźnie pokazała, że będzie skupiać się na "wielkiej rywalizacji mocarstw, a nie na walce z terroryzmem". Prezydent Donald Trump zapowiedział wydatki na unowocześnienie amerykańskiego arsenału nuklearnego.

W styczniowym raporcie podsumowującym przegląd polityki w zakresie broni nuklearnej przedstawiono plany USA, które zakładają budowę nowych głowic nuklearnych "mniejszej mocy". Ponadto po raz pierwszy zasugerowano możliwe ataki atomowe w odpowiedzi na cyberataki.

Rosja od dawna jest w posiadaniu broni jądrowej o mniejszej mocy, a jej doktryna wojskowa zakłada taktyczne użycie tych pocisków w przypadku konwencjonalnego ataku. Jednak tak radykalna zmiana amerykańskiej strategii "może znacznie obniżyć próg wojny atomowej".

Biały Dom i Kreml łamią traktat

"Jest to niebezpieczne z powodu żałosnego stanu stosunków rosyjsko-amerykańskich, rosnącego zaangażowania Rosji na Ukrainie, w Syrii i innych państwach, oraz jej wpływu na wybory na Zachodzie. Ponadto rośnie ryzyko wypadków lub błędnych ocen ze względu na bliskie terytorialnie rozlokowanie sił amerykańskich i rosyjskich np. w Syrii" - dodaje dziennik.



Dlatego zaniepokojenie dziennika budzi fakt, że zarówno Waszyngton, jak i Moskwa nie wykazują zainteresowania utrzymaniem i umocnieniem porozumień o kontroli zbrojeń. One przez ostatnie pół wieku pomagały regulować stosunki między dwoma głównymi atomowymi graczami na świecie.



"Rosja nie ma zamiaru na nikogo napadać" Rzecznik Kremla... czytaj dalej » Rosja i USA oskarżają się wzajemnie o łamanie istniejącego traktatu o pociskach balistycznych średniego zasięgu (INF). Według cytowanego przez "FT" Stevena Pifera z Brookings Institution "są sposoby, by poradzić sobie z tymi obawami, ale są one uzależnione od woli politycznej po obu stronach".



Nawet jeśli ten traktat uda się uratować, następne pytanie brzmi: co stanie się, gdy wygaśnie nowy traktat START, czyli główne ramy regulacyjne dotyczące kontroli zbrojeń - pyta "FT"

Obecnie wydaje się, że obie strony są gotowe wypełnić swe zobowiązania, ale żadna z nich nie wykazała zainteresowania wynegocjowaniem przedłużenia tego traktatu. Kongres USA przegłosował wręcz przepisy, by odmówić finansowania porozumienia, jeśli Rosja złamie inne porozumienia o kontroli zbrojeń.



"Doświadczenie zimnej wojny pokazuje, że kontynuowanie dialogu w obszarach, którymi zainteresowane są obie strony powinno być możliwe, nawet jeśli nie ma nadziei na postęp w takich trudnych kwestiach jak Ukraina i Syria. Putin wybrał jednak granie na amerykańskim strachu dotyczącym utraty statusu supermocarstwa. USA muszą powstrzymać chęć odwetu" - apeluje "Financial Times".