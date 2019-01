Policja: finał WOŚP nie był zgłoszony jako impreza masowa





»

Impreza finałowa WOŚP w Gdańsku, podczas której został raniony prezydent miasta, nie została zgłoszona jako impreza masowa. W takim przypadku środki bezpieczeństwa byłyby zaostrzone – poinformował w poniedziałek rzecznik Komendy Głównej Policji mł. insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik komendanta głównego policji powiedział, że impreza, na której 27-letni napastnik dźgnął prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, nie była zgłoszona jako impreza masowa, tylko "jako impreza, która ma się odbyć w tym dniu i na którą wyraził zgodę prezydent miasta".

"Ochrona imprezy masowej, a nie osobista". Firma ochroniarska po ataku na prezydenta Gdańska Pełnomocnik firmy... czytaj dalej » - Jakby to było zgłoszone jako impreza masowa, środki bezpieczeństwa musiałyby być bardziej zaostrzone. To organizator w każdym przypadku jest w pierwszej kolejności odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa. Od niego zależy, czy możemy jako uczestnicy czuć się bezpieczni – stwierdził mł. insp. Mariusz Ciarka.

Rzecznik policji o reakcji ochrony

Ciarka potwierdził, że organizator do zabezpieczenia imprezy wynajął firmę ochroniarską. - Służby ochrony powinny zareagować bardzo szybko - uznał, dodał jednak, że ciężko mu teraz "ocenić zachowanie służby ochrony". Przekazał, że w niedzielę, w dniu 27. Finału WOŚP, we wszystkich miastach zwiększono liczbę policyjnych patroli. - Normalnie w Gdańsku patroluje około 100 policjantów, a w niedzielę służbę pełniło 300 policjantów, czyli trzykrotnie więcej – poinformował. Doprecyzował, że w pobliżu samej imprezy funkcjonariuszy było około dwudziestu.

"Zobaczyłem, że w prawej dłoni trzyma ogromny nóż. I wiedziałem już, że żarty się skończyły" Widział mężczyznę... czytaj dalej » Rzecznik KGP zauważył, że 27-latek, który wdarł się na gdańską scenę i ranił prezydenta Adamowicza nie wyróżniał się wyglądem i legitymował się identyfikatorem wydawanym przez WOŚP przedstawicielom mediów.

- Będziemy ustalać, kto wydał mu taki identyfikator, czy był rzeczywiście zgłoszony jako dziennikarz na tę imprezę – powiedział policjant.

Sprawca był w przeszłości notowany

Rzecznik potwierdził informacje o kryminalnej przeszłości napastnika.

- Mężczyzna był w przeszłości notowany za dokonanie rozboju na terenie placówki bankowej, czyli - mówiąc bardziej zrozumiałym językiem - napad na kasjera w banku oraz naruszenie nietykalności cielesnej policjanta. To poważne przestępstwa, bo przeciwko życiu i zdrowiu – podkreślił. Dodał, że 27-latek został skazany na bezwzględną karę więzienia i od niedawna przebywał na wolności, gdyż zakład karny opuścił pod koniec ubiegłego roku.

Rządowy samolot poleciał po żonę Pawła Adamowicza do Londynu Żona Pawła... czytaj dalej » Ciarka podkreślił, że jest za wcześnie, by mówić o stanie psychicznym sprawcy. - Tutaj kluczowa będzie opinia biegłego - zauważył. Być może był pod wpływem jakich środków - dodał rzecznik.

Przyznał, że zachowanie mężczyzny "było zupełnie irracjonalne" i trudno ocenić je jako normalne. - Jeżeli ten mężczyzna zdecyduje się złożyć wyjaśnienia po przedstawieniu zarzutów, być może dowiemy się, czym się kierował – dodał rzecznik.

Napastnik przebywa w policyjnej izbie zatrzymań i "pozostaje do dyspozycji prokuratury". Najprawdopodobniej jeszcze w poniedziałek zostanie przesłuchany i usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa, za który może grozić nawet dożywotnie pozbawienie wolności.

Policja: zebraliśmy materiał dowodowy

Ciarka powiedział, że narzędzie, którym napastnik ugodził prezydenta Adamowicza, zostało zabezpieczone. Poinformował także, że policja nie chce na razie ujawniać szczegółów, żeby świadkowie, którzy dopiero będą przesłuchani, nie sugerowali się tym, czego dowiedzą się z mediów.

"Nie wolno nam dziś eskalować przemocy. Gdyby prezydent teraz mógł mówić, to by właśnie nam chciał powiedzieć" - Wszyscy wciąż... czytaj dalej » Policja zabezpieczyła także inne ślady związane z atakiem. - Zebraliśmy materiał dowodowy. Zdarzenie zostało nagrane przez różne kamery, także przez niektóre stacje telewizyjne. Ale taki materiał musimy zabezpieczyć także procesowo, by służył jako podstawa do podejmowania dalszych decyzji przez prokuratora, jak również sąd – powiedział Ciarka. Dodał, że nie wyobraża sobie, by prokurator nie skierował wniosku o tymczasowe aresztowanie napastnika.

Atak na prezydenta Gdańska

Mężczyzna podejrzewany o atak na prezydenta Gdańska wtargnął w niedzielę około godz. 20.00 na scenę podczas tzw. światełka do nieba. 27-latek podbiegł do Pawła Adamowicza i ugodził go nożem. Następnie wziął mikrofon i krzyczał, że siedział niewinnie w więzieniu przez Platformę Obywatelską "dlatego właśnie zginął Adamowicz". To samo miał powtarzać funkcjonariuszom policji już po zatrzymaniu.

- Na razie nic nie wskazuje na to, by atak miał związek z finałem WOŚP – zapewnił Ciarka.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz zaatakowany » Oglądaj Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki Video: tvn24 Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Był reanimowany, trafił do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska. Obecnie jest przesłuchiwany w prokuraturze. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. Video: tvn24 Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został w niedzielę zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Był reanimowany, trafił do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska. Obecnie jest przesłuchiwany w prokuraturze. Usłyszy zarzut usiłowania zabójstwa. zobacz więcej wideo »

Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadków Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadkówJak to się mogło stać? - to pytanie zadają sobie w Polsce wszyscy. Jak 27-letni napastnik Stefan W. dostał się na scenę? Jak wniósł na nią nóż, którym później zaatakował prezydenta Adamowicza? Czy podawał się za przedstawiciela mediów? Na podstawie nagrań, dotychczasowych ustaleń policji oraz relacji naocznych świadków - dziennikarza, który stał na scenie w momencie ataku i osoby, która była wśród publiczności, spróbujemy zrekonstruować tragiczne wydarzenia z Gdańska. Video: Tomasz Pupiec / Fakty w Południe Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadkówJak to się mogło stać? - to pytanie zadają sobie w Polsce wszyscy. Jak 27-letni napastnik Stefan W. dostał się na scenę? Jak wniósł na nią nóż, którym później zaatakował prezydenta Adamowicza? Czy podawał się za przedstawiciela mediów? Na podstawie nagrań, dotychczasowych ustaleń policji oraz relacji naocznych świadków - dziennikarza, który stał na scenie w momencie ataku i osoby, która była wśród publiczności, spróbujemy zrekonstruować tragiczne wydarzenia z Gdańska. zobacz więcej wideo »

Atak na prezydenta Gdańska. Relacje świadków Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza Video: tvn24 Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza14.01 | Pełnomocnik firmy ochroniarskiej Tajfun twierdzi, że zrobili wszystko, żeby zabezpieczyć wydarzenie. Podkreśla, że ochrona dotyczyła imprezy masowej i była skupiona na tłumie, gdzie było największe zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa. - Niestety przyszło z innej strony - mówi przedstawiciel firmy. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział kontrolę w firmie. Video: tvn24 Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza14.01 | Pełnomocnik firmy ochroniarskiej Tajfun twierdzi, że zrobili wszystko, żeby zabezpieczyć wydarzenie. Podkreśla, że ochrona dotyczyła imprezy masowej i była skupiona na tłumie, gdzie było największe zagrożenie wystąpienia niebezpieczeństwa. - Niestety przyszło z innej strony - mówi przedstawiciel firmy. Minister spraw wewnętrznych i administracji zapowiedział kontrolę w firmie. zobacz więcej wideo »

Firma ochroniarska komentuje atak na prezydenta Adamowicza Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP Video: tvn24 Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w niedzielę zbierał pieniądze, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z gdańskiej orkiestrowej sceny, jeszcze przed brutalnym atakiem na jego życie, mówił, że "Gdańsk jest szczodry i dzieli się dobrem". - Serdecznie dziękuję, bo na ulicach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami - zwrócił się do zgromadzonych. Video: tvn24 Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP14.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz w niedzielę zbierał pieniądze, aby wspomóc Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Z gdańskiej orkiestrowej sceny, jeszcze przed brutalnym atakiem na jego życie, mówił, że "Gdańsk jest szczodry i dzieli się dobrem". - Serdecznie dziękuję, bo na ulicach Gdańska wrzucaliście pieniądze, byliście wolontariuszami - zwrócił się do zgromadzonych. zobacz więcej wideo »

Prezydent Gdańska zbierał pieniądze na WOŚP Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła... Video: tvn24 Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba" w tym mieście. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska z przestępczą przeszłością - podaje policja. Video: tvn24 Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba" w tym mieście. Na miejscu był reanimowany, potem został przewieziony do szpitala. Napastnik to 27-letni mieszkaniec Gdańska z przestępczą przeszłością - podaje policja. zobacz więcej wideo »

Technicy policyjni zabezpieczają ślady po ataku na Pawła... Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie Video: tvn24 Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie14.01 | Około 90 sekund, niecałe dwie minuty. Świętowanie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy przerwał nagły, brutalny atak wymierzony w prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odtwarzamy przebieg tych wydarzeń. Video: tvn24 Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie14.01 | Około 90 sekund, niecałe dwie minuty. Świętowanie 27. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy przerwał nagły, brutalny atak wymierzony w prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Odtwarzamy przebieg tych wydarzeń. zobacz więcej wideo »

Nożownik ranił prezydenta. Rekonstrukcja minuta po minucie Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania Pawła... Video: tvn24 Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania...14.01 | Prezydent Gdańska został w niedzielę wieczorem zaatakowany nożem. Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratunku Pawła Adamowicza. W pewnym momencie na scenie rozpoczęła się reanimacja. Ostatecznie karetka odjechała do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie prezydent Gdańska jest obecnie operowany. Video: tvn24 Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania...14.01 | Prezydent Gdańska został w niedzielę wieczorem zaatakowany nożem. Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratunku Pawła Adamowicza. W pewnym momencie na scenie rozpoczęła się reanimacja. Ostatecznie karetka odjechała do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, gdzie prezydent Gdańska jest obecnie operowany. zobacz więcej wideo »

Kamery TVN nagrały moment przyjazdu karetek i ratowania Pawła... Moment ataku na prezydenta Adamowicza Video: Dariusz / Kontakt 24 Moment ataku na prezydenta AdamowiczaMoment ataku na prezydenta Adamowicza Video: Dariusz / Kontakt 24 Moment ataku na prezydenta AdamowiczaMoment ataku na prezydenta Adamowicza zobacz więcej wideo »

Moment ataku na prezydenta Adamowicza Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem Video: tvn24 Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem13.01 | Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności - mówił prezydent tego miasta Paweł Adamowicz, dziękując gdańszczanom za udział w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Video: tvn24 Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem13.01 | Gdańsk jest szczodry. Gdańsk dzieli się dobrem. Gdańsk chce być miastem solidarności - mówił prezydent tego miasta Paweł Adamowicz, dziękując gdańszczanom za udział w 27. Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zobacz więcej wideo »

Prezydent Adamowicz tuż przed atakiem Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP Video: tvn24 Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. Video: tvn24 Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. zobacz więcej wideo »

Paweł Adamowicz zaatakowany na scenie WOŚP Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został... Video: tvn24 Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. Video: tvn24 Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. zobacz więcej wideo »

Napastnik po ataku chodził po scenie, następnie został... Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został zatrzymany Video: tvn24 Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. Video: tvn24 Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został...13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński potwierdził w rozmowie z TVN24, że prezydent był reanimowany. zobacz więcej wideo »

Napastnik, który zaatakował prezydenta Gdańska został zatrzymany Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP Video: tvn24 Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". Video: tvn24 Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP13.01 | Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP podczas wieczornego "Światełka do Nieba". zobacz więcej wideo »

Prezydent Gdańska zaatakowany ostrym narzędziem na scenie WOŚP Wideo: tvn24 Stefan W. został zatrzymany w 2013 roku za napady na banki