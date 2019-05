Kryzys dyplomatyczny ze śmieciami w tle. Odpady przepłyną drugi raz Pacyfik





Z portu na filipińskiej wyspie Luzon odpłynął do Vancouver statek z kanadyjskimi śmieciami. Zalegały one w tym azjatyckim kraju od sześciu lat, będąc powodem sporu między Manilą i Ottawą.

69 kontenerów ze śmieciami załadowano na statek, który wyruszył przez Tajwan w 20-dniową podróż - przekazały w piątek filipińskie władze. W zatoce, z której wypływał, przeciwko traktowaniu Filipin jak wysypiska śmieci protestowali ekolodzy.

Wcześniej prezydent Filipin Rodrigo Duterte nakazał urzędnikom znalezienie prywatnej firmy żeglugowej, która odtransportuje śmieci do Kanady.

Kryzys dyplomatyczny ze śmieciami w tle

Oznaczone, jako odpady wtórne, śmieci przywieziono kanadyjskim frachtowcem na Filipiny w latach 2013-2014 w ponad 100 kontenerach.

Okazało się jednak, że w części kontenerów były zużyte pieluchy, odpady komunalne, plastikowe torby i inne nieużyteczne śmieci. Manila chciała, aby Ottawa je zabrała. Strona kanadyjska zapewniała, że kontenery zawierają plastik nadający się do utylizacji.

Sprawa przerodziła się w konflikt dyplomatyczny. W ubiegłym miesiącu znany z porywczości Duterte zagroził Ottawie wojną i oświadczył, że może sam popłynąć do Kanady i "wyrzucić tam ich śmieci".

Filipiny kilkakrotnie przekazywały Kanadzie protesty dyplomatyczne w sprawie śmieci, od kiedy w 2016 roku sąd zdecydował, że powinny one zostać zwrócone. Ottawa zgodziła się je zabrać, a oba kraje prowadziły rozmowy w sprawie ich transportu. Niedawno Duterte dał Kanadzie czas do 15 maja na odebranie kontenerów.

Źródło: EPA/JUN DUMAGUING Statek z kanadyjskimi śmieciami odpłynął do Vancouver

Odwołani dyplomaci, zerwane kontrakty

W związku z sytuacją filipiński rząd odwołał w maju swojego ambasadora i konsulów w Kanadzie. Spór między obydwoma państwami rozszerzył się też na inne obszary. W ubiegłym roku Duterte nakazał anulowanie wielomilionowej umowy na zakup 16 helikopterów z Kanady, gdy kanadyjski rząd postanowił dokonać przeglądu umowy z powodu obaw, że filipińska armia mogłaby wykorzystać samoloty do ataków na partyzantów.

Apel w sprawie odpadów wystosowało we wtorek też ministerstwo środowiska w Malezji. Wezwało do odesłania z tego kraju państwom Zachodu ok, 3,3 tys. ton plastikowych śmieci.