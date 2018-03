Filipiny otrzymały od Japonii pięć samolotów rozpoznawczych

Japonia podarowała Filipinom w sumie pięć samolotów rozpoznawczych TC90, których zadaniem będzie przede wszystkim monitorowanie obszaru nad Morzem Południowochińskim - poinformował filipiński minister obrony Delfin Lorenzana.

- Musimy przyznać, że konieczne jest jeszcze wiele pracy nad naszym potencjałem militarnym, aby stawić czoło licznym zagrożeniom - powiedział Lorenzana w poniedziałek w Manili, przyjmując ostatnie z tych japońskich samolotów. Maszyny te podwajają zasięg filipińskiego lotnictwa, jeśli chodzi o loty patrolowe.

Nowa strategia Chin na spornym morzu. "Poprzednie rządy nie miały mądrości" Szef MSZ Chin... czytaj dalej » Wśród zagrożeń minister wymienił "spory terytorialne z Chinami i innymi państwami Azji Południowo-Wschodniej o posiadanie wysp bogatych w zasoby surowcowe", a także piractwo, zbrojne rebelie i przestępczość ponadgraniczną.

Chiny zgłaszają roszczenia do większości Morza Południowochińskiego, co oznacza spory terytorialne z Filipinami, a także z Wietnamem, Tajwanem i Malezją.



Rozpatrując pozew Filipin, Trybunał Arbitrażowy w Hadze uznał w lipcu 2016 roku za bezzasadne roszczenia Chin do traktowania znacznej części Morza Południowochińskiego jako ich własnej strefy ekonomicznej.



W orzeczeniu Trybunału wskazano, że Chiny naruszyły tradycyjne filipińskie prawa połowowe w rejonie mielizny Scarborough oraz pogwałciły suwerenne prawa Filipin, prowadząc eksplorację złóż ropy i gazu na ławicy Reed Bank. Obie wspomniane formacje fizjograficzne wchodzą w skład archipelagu Spratly, do którego różnych części zgłaszają także roszczenia Wietnam, Malezja i Brunei.



Chiński rząd odrzucił orzeczenie trybunału.

Źródło: tvn24.pl Jednym z ognisk sporu na Morzu Południowochińskim są Wyspy Spratly