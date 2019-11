Egipscy dżihadyści przysięgli lojalność nowemu liderowi

Filia tak zwanego Państwa Islamskiego na egipskim półwyspie Synaj poinformowała o złożeniu przysięgi lojalności nowemu liderowi tej dżihadystycznej organizacji, którym został Abu Ibrahim al-Haszemi al-Kuraiszi. W zeszłą niedzielę o śmierci dotychczasowego lidera Abu Bakra al-Bagdadiego poinformował prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Na półwyspie Synaj armia egipska prowadzi od lutego 2018 roku zakrojoną na szeroką skalę ofensywę przeciwko islamistom.

Dżihadyści potwierdzili śmierć swojego przywódcy. Wyznaczyli następcę Tak zwane Państwo... czytaj dalej » Filia tak zwanego Państwa Islamskiego (IS) zamieściła w mediach społecznościowych zdjęcia, na których widać kilkudziesięciu dżihadystów i podpis, że przysięgają oni lojalność nowemu liderowi IS al-Kuraisziemu. Al-Kuraiszi został następcą Abu Bakra al-Bagdadiego, którego śmierć w czwartek potwierdziło IS.

Wiadomość przekazano w sobotę za pośrednictwem serwisu społecznościowego Telegram.

Według agencji Reutera al-Kuraiszi to nazwisko dotychczas nieznane w strukturach tej organizacji, choć może się pod nim ukrywać ktoś, kto do tej pory pełnił ważną rolę w IS.

Lider dżihadystów nie żyje

O śmierci al-Bagdadiego poinformował w niedzielę prezydent USA Donald Trump. Jak mówił, Bagdadi wysadził się w powietrze podczas operacji amerykańskich sił specjalnych w północno-zachodniej Syrii, gdy zorientował się, że nie zdoła umknąć amerykańskim żołnierzom.

Bagdadi był przywódcą tak zwanego Państwa Islamskiego od 2010 roku, kiedy organizacja ta była jeszcze gałęzią Al-Kaidy w Iraku.

W szczytowym okresie kontrolowała ona tereny od północy Syrii wzdłuż rzek Tygrys i Eufrat do obrzeży stolicy Iraku, Bagdadu. Jednak porażki IS w Mosulu w Iraku i w Ar-Rakce w Syrii w 2017 roku spowodowały sukcesywny upadek samozwańczego kalifatu. Bagdadi stał się uciekinierem, ukrywającym się wzdłuż granicy syryjsko-tureckiej.

