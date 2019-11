To nie deszcz, to wyciek z wieżowca

Przy bezchmurnym niebie w niedzielny poranek na ulice Filadelfii spadły hektolitry wody. Na nagraniach udostępnionych w sieci widać, że strumienie wylały się z wieżowca w centrum miasta. Według rzeczniczki lokalnej straży pożarnej wyciek ten spowodowany był testem ciśnienia w rurach systemu przeciwpożarowego.

Nietypowe zajście świadkowie mogli obserwować w centrum Filadelfii, nieopodal drugiego co do wysokości budynku w mieście, blisko 300-metrowego One Liberty Place.

Na nagraniach udostępnionych w mediach społecznościowych widać, jak strumienie wody spadają na chodnik i ulicę. Nie był to jednak deszcz, a test systemu przeciwpożarowego.

Portal "New York Post" cytując rzeczniczkę filadelfijskiej straży pożarnej Kathy Matheson, zwrócił uwagę, że w budynku z 1987 roku nie ma odpowiedniego systemu do odprowadzania wody używanej do podobnych testów, w który są wyposażone nowsze konstrukcje.

Źródło: Google Maps Do zdarzenia doszło w centrum Filadelfii