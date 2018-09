Źle poczuli się w samolocie. "Profilaktycznie zatrzymano" 250 osób

Pasażerowie i członkowie załóg dwóch samolotów przybyłych z Europy zostali w czwartek przebadani przez lekarzy po wylądowaniu w Filadelfii - po tym, jak u 12 osób wystąpiły objawy podobne do grypy. Wcześniej podobne symptomy wystąpiły u pasażerów samolotu, który przyleciał do Nowego Jorku z Dubaju.

Jak oświadczyła rzeczniczka portu lotniczego Diane Gerace, "profilaktycznie zatrzymano" i przebadano łącznie 250 osób z dwóch samolotów linii American Airlines, które przyleciały do Filadelfii z Monachium i Paryża. Gorączka i kaszel w czasie lotu. Dziesięć osób trafiło do szpitala Tuż po przylocie... czytaj dalej »

Ból gardła i kaszel

Zawiadomiono Federalne Centrum do spraw Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC), którego pracownicy uczestniczyli w badaniach.

- Dwunastu pasażerów z dwóch lotów skarżyło się na ból gardła i kaszel, nie mieli gorączki. U żadnego z pasażerów nie stwierdzono poważnej choroby. Zostaną zwolnieni i poinformowani o wynikach badań w ciągu 24 godzin - powiedział rzecznik CDC Benjamin Haynes.

Pozostałym pasażerom zezwolono na kontynuowanie podróży lub powrót do domów.

W środę na pokładzie samolotu Airbus 380 linii Emirates lecącego z Dubaju do Nowego Jorku zachorowało co najmniej 19 pasażerów. Po wylądowaniu na nowojorskim lotnisku JFK maszyna została objęta kwarantanną. 10 osób przewieziono do szpitala. Okazało się, że mają grypę.