"Zimna wojna" - nowy film zdobywcy Oscara Pawła Pawlikowskiego - walczy o Złotą Palmę w konkursie głównym 71. festiwalu filmowego w Cannes. Po 16 latach, jakie minęły od zdobycia przez Romana Polańskiego tej nagrody za "Pianistę", znów mamy polski film w konkursie głównym.

Paweł Pawlikowski jest nie tylko reżyserem filmu, ale również współautorem scenariusza, który napisał ze zmarłym w ub.r. Januszem Głowackim we współpracy z Piotrem Borkowskim.

Ostatnie kilkanaście lat upłynęło beż żadnego polskiego tytułu na tym najważniejszym z europejskich festiwali. Poza Romanem Polańskim (którego polsko-francuski obraz Francuzi potraktowali jako swój), Złota Palma przypadła polskiemu kinu jeszcze tylko raz w historii. Zdobył ją Andrzej Wajda za "Człowieka z żelaza" w 1981 roku.

Potem mieliśmy jeszcze w Cannes uwielbiane przez Francuzów, wyprodukowane w całości za francuskie pieniądze i z gwiazdami znad Sekwany, obrazy Kieślowskiego: "Trzy kolory: Czerwony" w 1994 roku, (obraz przegrał rywalizację z "Pulp Fiction" Tarantino, choć był faworytem krytyków) i "Podwójne życie Weroniki" (1991). Rok wcześniej po latach zalegania na półce cenzorskiej do Cannes trafiło też "Przesłuchanie" Ryszarda Bugajskiego. Za rolę w tym filmie Złotą Palmę dla najlepszej aktorki odebrała Krystyna Janda (1990 roku).

Thierry Frémaux - dyrektor canneńskiej imprezy, dziś zaprezentował pełną listę filmów konkursowych zaplanowanego w terminie 8-19 maja 71. już festiwalu.

Źródło: Opus Film / Łukasz Bąk Joanna Kulig i Agata Kulesza w "Zimnej wojnie" Pawlikowskiego

O miłości na tle zimnej wojny

"Zimna wojna", o której reżyser nie chce mówić zbyt wiele przed premierą, przeniesie nas do lat 50. i 60. minionego wieku. Na tym tle rozgrywa się historia wielkiej i trudnej miłości dwojga ludzi, którzy "nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć". Jednym z "bohaterów" filmu będzie także muzyka, na którą złożą się polska muzyka ludowa, jazz i piosenki paryskich kawiarni XX wieku.

W rolach głównych zobaczymy: Joannę Kulig, Tomasza Kota, Agatę Kuleszę oraz Borysa Szyca. Za scenografię do filmu odpowiadają Katarzyna Sobańska i Marcel Sławiński. Autorem zdjęć jest nominowany do Oscara za "Idę" i nagrodzony Złotą Żabą Łukasz Żal.

Film, podobnie jak "Idę", wyprodukowała łódzka firma producencka Opus Film.

Źródło: mat.prasowe Oficjalny plakat 71. festiwalu w Cannes

Pawlikowski walczy z Godardem i Lee

Cieszy polska obecność w Cannes, choć na festiwalu zabraknie nazwiska, o którym dużo mówiło się od miesięcy - usuniętego przed laty z Cannes - po awanturze wokół wypowiedzi o "zrozumieniu dla Hitlera" - kontrowersyjnego Duńczyka Larsa von Triera. Nie wiemy, czy organizatorzy pozostali nieugięci, wbrew zapowiedziom, czy też jego nowy film okazał się niedostatecznie dobry.

Pokazany zostanie natomiast nowy obraz "Wszyscy wiedzą" uwielbianego w Cannes Irańczyka Asghara Farhadiego. Pawlikowski za konkurentów będzie miał także francuskiego współtwórcę nowej fali Jeana-Luca Godarda ("The Picture Book") oraz Amerykanina Spike'a Lee z obrazem "BlacKkKlansman".

Z pewnością mocnym punktem konkursu będzie też najnowsza produkcja Matteo Garrone "Dogman", włoskiego twórcy słynnej "Gomorry".

Na wielkie wydarzenie zapowiada się prezentowany poza konkursem, bardzo oczekiwany kolejny film ze świata galaktycznych serii "Gwiezdnych wojen" w reżyserii Rona Howarda. W "Solo: Gwiezdne wojny - historie". widzowie zobaczą, jak młody Solo, przemierzając galaktykę, staje się przemytnikiem.

Festiwal odbędzie się w dniach 8-19 maja.

KONKURS GŁÓWNY - lista filmów:

"Wszyscy wiedzą", reż. Asghar Farhadi – gala otwarcia

"At War", reż. Stéphane Brizé

"Dogman", reż. Matteo Garrone

"The Picture Book", reż. Jean-Luc Godard

"Asako I and II", reż. Ryusuke Hamaguchi

"Sorry Angel", reż. Christophe Honoré

"Girls of the Sun", reż. Eva Husson

"Ash Is Purest White", reż. Jia Zhangke

"Shoplifters", reż. Hirokazu Koreeda

"Capernaum", reż. Nadine Labaki

"Burning", reż. Lee Chang-dong

"BlacKkKlansman", reż. Spike Lee

"Under the Silver Lake", reż. David Robert Mitchell

"Three Faces", reż. Jafar Panahi

"Zimna wojna", reż. Paweł Pawlikowski

"Lazzaro Felice", reż. Alice Rohrwacher

"Yomeddine", reż. A.B. Shawky

"Summer", reż. Kiriłł Sieriebriennikow

UN CERTAIN REGARD - sekcja konkursowa:

"Border", Ali Abbasi

"Sofia", Meryem BenmBarek

"Little Tickles", Andréa Bescond & Eric Métayer

"Long Days Journey Into Night", Bi Gan

"Manto", Nandita Das

"Sextape", Antoine Desrosières

"Girl", Lukas Dhont

"Angel Face", Vanessa Filho

"Euphoria", Valeria Golino

"Friend", Wanuri Kahiu

"My Favorite Fabric", Gaya Jiji

"The Harvesters", Etienne Kallos

"In My Room", Ulrich Köhler

"The Angel", Luis Ortega

"The Gentle Indifference of the World", Adilkhan Yerzhanov

POZA KONKURSEM:

Le Grand Bain", reż. Gilles Lellouche

"Solo: Gwiezdne Wojny - historie", reż. Ron Howard