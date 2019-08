Uprawiam ten zawód w pełni świadomie. Uczę się cały czas. Nauczyłem się już takich rzeczy, który dla przeciętnego widza są pewnego rodzaju magią, znakiem zapytania - mówił w rozmowie z TVN24 Janusz Gajos. Aktor kończy niebawem 80 lat. W Kazimierzu Dolnym na festiwalu filmowym Dwa Brzegi rozpoczyna świętowanie swojego jubileuszu. Jak mówił, jego aktywność zawodowa jest tym, uruchamia go co rano. - Jestem tej aktywności bardzo wdzięczny - przyznał.

W piątek na festiwalu filmowym Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym odbędzie się benefis Janusza Gajosa. Aktor kończy niebawem 80 lat. W Kazimierzu Dolnym na festiwalu filmowym Dwa Brzegi rozpoczyna świętowanie swojego jubileuszu. Z legendarnym aktorem o jego dotychczasowym dorobku i planach na przyszłość rozmawiała Ewelina Woźnica.

"Moja aktywność zawodowa jest tym, co mnie uruchamia co rano"

Aktor pytany, czy jest jeszcze jakaś rola, która mu się marzy, odparł: - Myślę, że coś takiego by się mogło marzyć. Rzecz polega na tym, żeby znaleźć w czasie pracy pewną wiarygodność i umieć ją "sprzedać" naszej widowni.

- Moja aktywność zawodowa jest tym, co mnie uruchamia co rano. Jestem tej aktywności bardzo wdzięczny. Nie obstawiam się służbą, która ma spełniać wszystkie moje życzenia. Po prostu jestem i pracuję - mówił.

"Uczę się cały czas"

Przyznał jednak, że 80 lat to już "brzmi poważnie". - I ja nie jestem wolny od tego, żeby się zastanowić nad tym, co to znaczy, czy to już jest podsumowanie, czy nie, czy to już jest czas na rozpoczęcie podsumowań. Różnie to bywa. Ludzie piszą książki o sobie, ja jeszcze nie napisałem, nie chcę niczego przesądzać - powiedział.

Zapytany, skąd cały czas czerpie energię i chęci do pracy, odpowiedział, że uprawia swój aktorski zawód w pełni świadomie. - Uczę się cały czas. Nauczyłem się już takich rzeczy, który dla przeciętnego widza czy człowieka, który się niespecjalnie interesuje, jak się to robi, są pewnego rodzaju magią, znakiem zapytania. Ja się nauczyłem po prostu szukać nie w sobie, bo tego w sobie nie mamy, tylko we wszystkim, o czym myślimy, bardzo wyrazistej postaci. Muszę o niej wiedzieć wszystko i uruchomić wszystkie narzędzia, jakimi aktor dysponuje - wyjaśniał Janusz Gajos.

"Jest kilka takich propozycji, które przyszły"

Aktor w rozmowie z TVN24 poinformował, że można się go spodziewać w kolejnych produkcjach.

- Nie będę mówił na co czekać, bo to jest z jednej strony tajemnica. Ale jest kilka takich propozycji, które przyszły. Tylko jedna już jest zaklepana, niewielka rola, a reszta jest przeglądana - dodał.