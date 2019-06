"Wyraz desperacji człowieka, który został skazany". Ziobro o liście Falenty

W desperacji wymyśla historię, łudząc się, że może to uchronić go od odpowiedzialności - tak minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro komentował list, jaki do prezydenta Andrzeja Dudy miał wysłać Marek Falenta. Według informacji "Rzeczpospolitej" biznesmen napisał do prezydenta, że jeśli nie zostanie ułaskawiony, ujawni szczegóły afery podsłuchowej oraz jej zleceniodawców. Opozycja domaga się wyjaśnień, "co zrobiono, gdy list pana Falenty wpłynął do Kancelarii Prezydenta".

"Rzeczpospolita" opisała w poniedziałek treść wniosku o ułaskawienie, jaki Marek Falenta miał skierować do prezydenta Andrzeja Dudy. Biznesmen "przedstawia się w nim jako osoba lojalna wobec PiS i CBA, której obiecano bezkarność za odsunięcie PO od władzy" - czytamy w dzienniku.

Biznesmen miał również napisać, że ujawni zleceniodawców i szczegóły afery podsłuchowej, jeżeli prezydent go nie ułaskawi. Według informacji "Rzeczpospolitej" Falenta przekonywał, że został "okrutnie oszukany" przez ludzi "wywodzących się z formacji" prezydenta.

"Miał tysiąc okazji i więcej, żeby powiedzieć, kto za nim stał"

Do sprawy Falenty odniósł się w poniedziałek w rozmowie z dziennikarzami minister sprawiedliwości i prokurator generalny. Zdaniem Zbigniewa Ziobry opisany w "Rzeczpospolitej" wniosek to "wyraz desperacji człowieka, który został skazany przez sąd prawomocnie".

Jak mówił minister, Falenta "miał tysiąc okazji i więcej, żeby powiedzieć, kto za nim stał".

- Mogłoby to mu pomoc w jego doli - powiedział Ziobro. - Teraz w desperacji wymyśla historię, łudząc się, że może to uchronić go od odpowiedzialności. Nie uchroni - dlatego, że w Polsce prawo działa i będzie działać - dodał.

"Wnioski zostawiałem w szufladzie"

- Jego wnioski kierowane do mnie wielokrotnie o to, by uruchomić proces ułaskawieniowy zawsze traktowałem tak samo, czyli zostawiałem w szufladzie, dlatego że nie widziałem żadnych podstaw, żeby takie wnioski uwzględniać - stwierdził minister i prokurator generalny.

Jego zdaniem "gdyby to, co mówi [Falenta - przyp. red.] było prawdą, to z całą pewnością podzieliłby się tym przed sądem, ponieważ mógłby liczyć wówczas na zwyczajne złagodzenie kary".

- W związku z tym to jest najlepszy dowód na to, że w tej chwili w desperacji opowiada takie historie - ocenił Ziobro. Jak podkreślił, "przestępcy czy ludzie skazani mówią różne rzeczy". - Do takich wyjaśnień trzeba podchodzić w świetle doświadczenia życiowego - skomentował szef resortu sprawiedliwości.

Siemoniak: będziemy domagali się wyjaśnień

O sprawie wniosku Falenty mówił także podczas konferencji prasowej w Sejmie poseł i wiceszef PO Tomasz Siemoniak. Ocenił, że Zbigniew Ziobro rozmawiając w poniedziałek z dziennikarzami, był "wyraźnie poddenerwowany i w ogóle się nie odniósł do meritum sprawy".

- Zasadne jest pytanie, (...) jakimi nagraniami jeszcze dysponuje pan Falenta. Nie dość, że szantażuje głowę państwa, to jeszcze grozi prezesowi Rady Ministrów, że pojawią się kolejne nagrania z jego udziałem - wskazywał.

Jak mówił wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej, "nie może być tak, że polska polityka, polskie organa władzy, służby, są bezradne wobec tej sytuacji". Stwierdził też, że "od pięciu lat polityka jest targana przez osoby dysponujące nielegalnymi nagraniami".

- Będziemy domagali się wyjaśnień, rzetelnego działania organów państwowych - podkreślił.

"Nie może być tak, że osoby skazane szantażują najważniejszych polityków"

- Będziemy żądali na tym posiedzeniu Sejmu informacji od pana prokuratora generalnego, ministra sprawiedliwości [Zbigniewa Ziobry - red.] i ministra koordynatora służb specjalnych [Mariusza Kamińskiego - red.] o tym, co zrobiono, gdy list pana Falenty wpłynął do Kancelarii Prezydenta - zapowiedział obecny również na konferencji poseł PO Marcin Kierwiński.

- Nie może być tak, że osoby skazane szantażują najważniejszych polityków - zaznaczył.

