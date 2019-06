"W Polsce wybory częściowo wygrywa się za pomocą taśm"

Video: tvn24

Miller: jeśli Falenta ujawni szczegóły afery, to może być...

10.06 | "Rzeczpospolita" opublikowała w poniedziałek wniosek skierowany przez Marka Falentę do Andrzeja Dudy. Biznesmen zagroził w nim, że ujawni zleceniodawców i wszystkie szczegóły afery podsłuchowej, jeżeli prezydent nie ułaskawi go. Stwierdził też, że został "okrutnie oszukany" przez ludzi "wywodzących się z formacji" prezydenta. Tę publikację skomentował były premier Leszek Miller. - Jeżeli by się okazało, że zleceniodawcy są jasno określeni, że był to czynnik polityczny, który użył tej sprawy do walki politycznej, to by był bardzo poważny problem dla PiS-u - stwierdził.

»