Szewach Weiss: celem powstania w getcie była zemsta

Przeżył Auschwitz, a kiedy wrócił do Warszawy, "serce mu pękło"

19.04 | - Wróciłem z obozu do Łodzi. Po kilku dniach pojechałem do Warszawy - wspomina Jehuda Widawski, najstarszy żyjący więzień obozu w Auschwitz, który przed wojną mieszkał w polskiej stolicy. Jak mówi, na widok tego, co zostało z miasta, "serce mu pękło". - Do getta nie dało się wjechać taksówką. Dorożką tylko trochę. Wszędzie gruzy - opowiada.

