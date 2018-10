"Od 13 lat jesteśmy w klinczu duopolu i nic się nie zmienia. Płacimy za to cenę"

Foto: tvn24 Video: tvn24.pl

"Bardzo szanuję i lubię prezydenta Biedronia"

28.09.| Bardzo szanuję i lubię prezydenta Biedronia. Przyjaźnimy się. Organizatorzy gali poprosili go, żeby wręczył mi tę nagrodę, on zaproszenie przyjął i znalazł na to czas, z czego się bardzo cieszę. To była kolejna okazja, żeby go zobaczyć. Obydwoje mamy bardzo napięte kalendarze. Ale nie, polityka nie - mówi Anja Rubik w rozmowie z Magazynem TVN24

»