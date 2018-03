"Polacy mają szansę nawiązać do tradycji, które stały się przepustką Polski na...

Video: tvn24

31.03 | Zdaniem Michała Żebrowskiego Polacy mają szansę, żeby nawiązać do tradycji, które stały się przepustką Polski na Zachód, czyli do Okrągłego Stołu. - Gdyby Polska na przykład zorganizowała taki europejski okrągły stół, (...) gdzie wszystkie największe, najtęższe głowy europejskie mogłyby się pod auspicjami Polski tutaj spotkać i wynegocjować nową europejską konstytucję, która zagwarantowałaby nam listę praw i obowiązków, to byłoby dziejowe wydarzenie - ocenił.

